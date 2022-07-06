رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 وبالفيديو خطوات وشروط التسجيل بعد التحديث الأخير

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من الأشياء الهامة التي يرغب في التعرف عليها العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، لذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الطور بالتفصيل حيث يعد يعد الضمان الاجتماعي المطور من أهم البرامج المميزة التي تقوم من خلاله المملكة العربية السعودية بتدعيم العديد من المواطنين، ولذا يرغب في التسجيل به العديد من المواطنين، لذلك لا بد من توضيح لكم خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 هجريًا كذلك الشروط التي ينبغي توافرها للتسجيل به بكل سهولة ويسر.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

لقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوضيح خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443 التي يمكن من خلالها كافة المواطنين الذين تتوافر بهم الشروط للتسجيل، التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلالها، وذلك كما يلي:

التوجه إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي .

تسجيل الدخول في الموقع إن كان لديك حساب مسبق، وإن لم يكن فعليك الضغط على انشاء حساب جديد، ومن ثم القيام بإدخال كافة البيانات التي سوف يطلبها منك الموقع.

ينبغي التأكد من أن كافة البيانات التي يتم إدخالها صحيحة حيث أن خطأ واحد يخل بعملية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 هجريًا.

القيام باختيار خدمة تسجيل الضمان الاجتماعي المطور ويتم ذلك من خلال قائمة الخدمات.

نقوم بعد ذلك باستكمال البيانات ومن ثم نقوم برفع كافة المستندات الخاصة بالمواطن الذي يرغب في التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 هجريًأ.

بعد ذلك نقوم بالضغط على تسجيل طلب، ومن ثم عليك الانتظار لبضع دقائق حتى يتم الموافقة على الطلب الخاص بك.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443 لا بد من التعرف عليها بعد معرفة خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443 هجريًا، وتكمن تلك الشروط في ما يلي:

ينبغي أن يكون المواطن الذي يرغب في الحصول على الضمان الاجتماعي المطور ذات الجنسية السعودية، ومقيم في المملكة بشكل مستمر.

ينبغي أيضًا أن يكون لدى المواطن رقم رقم هوية وطنية سارية المفعول.