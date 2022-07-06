أخبار السعودية

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 وبالفيديو خطوات وشروط التسجيل بعد التحديث الأخير

آلاء عرفات

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من الأشياء الهامة التي يرغب في التعرف عليها العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، لذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الطور بالتفصيل حيث يعد يعد الضمان الاجتماعي المطور من أهم البرامج المميزة  التي تقوم من خلاله المملكة العربية السعودية بتدعيم العديد من المواطنين، ولذا يرغب في التسجيل به العديد من المواطنين، لذلك لا بد من توضيح لكم خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 هجريًا كذلك الشروط التي ينبغي توافرها للتسجيل به بكل سهولة ويسر.

التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

التسجيل في الضمان الاجتماعي
التسجيل في الضمان الاجتماعي

رابط التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور 1443 وأبرز شروطه

إعادة فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن مع تخصيص 8 مليارات

لقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  بتوضيح خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443 التي يمكن من خلالها كافة المواطنين الذين تتوافر بهم الشروط للتسجيل، التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلالها، وذلك كما يلي: 

  • التوجه  إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي.
  • تسجيل الدخول في الموقع إن كان لديك حساب مسبق، وإن لم يكن فعليك الضغط على انشاء حساب جديد، ومن ثم القيام بإدخال كافة البيانات التي سوف يطلبها منك الموقع.
  • ينبغي التأكد من أن كافة البيانات التي يتم إدخالها صحيحة حيث أن خطأ واحد يخل بعملية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 هجريًا.
  • القيام باختيار خدمة تسجيل الضمان الاجتماعي المطور ويتم ذلك من خلال قائمة الخدمات.
  • نقوم بعد ذلك باستكمال البيانات ومن ثم نقوم برفع كافة المستندات الخاصة بالمواطن الذي يرغب في التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 هجريًأ.
  • بعد ذلك نقوم بالضغط على تسجيل طلب، ومن ثم عليك الانتظار لبضع دقائق حتى يتم الموافقة على الطلب الخاص بك.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443 لا بد من التعرف عليها بعد معرفة خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443 هجريًا، وتكمن تلك الشروط في ما يلي:

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443
شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443
  • ينبغي أن يكون المواطن الذي يرغب في الحصول على الضمان الاجتماعي المطور ذات الجنسية السعودية، ومقيم في المملكة بشكل مستمر.
  • ينبغي أيضًا أن يكون لدى المواطن رقم  رقم هوية وطنية سارية المفعول.
  • أن يكون سن المتقدم للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خمس وعشرين إلى خمسين سنة.
  • ألا يكون مرتبه الشهري أقل من ثلاثة ألف ومائتي ريال سعودي.
  • ألا يكون لدى المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي المطور 1443 هجريًا أي عقار مسجل باسمه.
آلاء عرفات

الاء محمد عرفات، 20 سنة، طالبة فرقة تالتة اداب قسم لغة عربية، خبرة سنتين ونصف، عملت على عدة مواقع من قبل واحب الكتابة.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.