المبالغ المستحقة لكل فرد داخل الضمان الاجتماعى المطور 1444هـ… ورابط التسجيل sbis.hrsd.gov.sa

يعد رَقَم الضمان الاجتماعي الموحد الجديد صوتك مسموع على إنه وسيلة للتواصل مع وزارات العمل بأكثر من طريقة، حيث يتيح للأشخاص معرفة رواتبهم وموعد صرفها، والمعاشات وجميع مستحقاتهم.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1444هـ

يمكنك تسجيل في خدمة الضمان الاجتماعي إلكترونيا بواسطة منصة الدعم والحماية الاجتماعية، بواسطة اتباع الخطوات التالية:

ـ رفع كافة مستنداتك المطلوبة عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

ـ ثم انتظر لمناقشة الأوراق، وأهليته وأحقية الحصول على هذه الخدمة من قبل لجان تابعة لوزارة الموارد البشرية.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1444هـ

تقوم وزارة الموارد البشرية بتحديد الفئات التي يمكنها أن تستفيد من هذه الخدمة ولها أهلية الحق فيها، مع مراعاة شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي التالية:

ـ لابد أن يكون المتقدم ليس لديه وظيفة أو عمل.

ـ تصرف المنحة المقدمة للمرأة الأرملة.

ـ المرأة التي تعول أطفال ومطلقة.

ـ الأيتام من الجنسين سواء الأبُّ أو الأم أوكلاهما.

ـ إذا كان المتقدم أعزب، له حق الحصول بشرط أن يكون راتبه أقل من 3000 ريال سعودي.

ـ أما إذا كان متزوج أن يكون راتبه أقل من 868 ريال سعودي.

مبالغ الضمان الاجتماعي الجديد المستحقة

– ألف ريال سعودي لكل شخص شهرياً.

– بينما الشخصين يحصلان على 1285 ريال سعودي.

– الثلاث أشخاص يحصلن على 1570 ريال سعودي.

– الأربع أشخاص يحصلن على 1855 ريال سعودي.

– الخمس أشخاص يحصلن على 2140 ريال سعودي.

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ـ الست أشخاص يحصلن على 2240 ريال سعودي.

– السبع أشخاص يحصلن على 2710 ريال سعودي.

– الثمن أشخاص يحصلن على دخل 3000 ريال سعودي.

– التسع أشخاص يحلن عل دخل شهري 3280 ريال سعودي.

– العشر أشخاص يحصلن على راتب شهري 3560 ريال سعودي.