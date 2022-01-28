رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

خصّصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وهو يتيح للمستخدمين إمكانية التقديم على البرنامج من أجل الاستفادة من المعاش الذي تقدّمه الوزارة. وهو أداة جديدة تمّ استحداثها مؤخرا من أجل تسهيل الأمور على كل المواطنين. وهو يستهدف شريحة معينة من المجتمع، وهي الأسر الفقيرة التي ترغب في تحسين مستواها المعيشي.

نظام الضمان الاجتماعي المطور

تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الموارد قد صرّحت عن بداية التطبيق الفعلي لبرنامج الضمان المطور، ويمكن لكافة المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج أن يقوموا بالتقديم من خلال رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد، هذا الأخير له عدّة أهداف يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

إتاحة الفرصة لمستحقي الدعم لتحقيق الاستقلال المالي والاكتفاء الذاتي. المساعدة على تلبية المتطلبات الضرورية للأسر السعودية المحتاجة، وتقديم الدعم الضروري بالأخص في الأزمات. توفير الحماية الاجتماعية وتدريب وتأهيل المستحقين المستوفين لشروط الاستحقاق. بالإضافة إلى ذلك يحرص البرنامج على وصول أموال الزكاة لمن يستحقونها.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

أتاحت الوزارة إمكانية التسجيل من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية من أجل ضمان وصول كل المواطنين الراغبين في التسجيل إليهان دون عناء التنقل إلى الإدارات، ويتم ذلك من خلال اتباع ما يلي:

أولا: يتوجّب على المواطن أن يسجل دخوله إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

ثانيا: يكتب البيانات في الخانات المخصصة لها، وهي (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، كلمة المرور، رقم الهاتف).

ثالثا: يتعين على المستخدم أن يقرأ كل الشروط والأحكام الواردة جيدا، ثم يوافق عليها.

رابعا: يدرج كلمة المرور التي وصلت إلى رقمه على الجوّال، ثم يقوم بتوثيقها.

خامسا: يكتب رقم الهوية الخاص به، بالإضافة إلى كلمة المرور ثم يسجل الدخول.

يتوجب على المواطن بعد ذلك تعبئة الملف الموحّد، ويكتب فيه البيانات الشخصية ومعلومات السّكن والتابعين له، ثم يتأكد من معلوماته وينقر على تسجيل.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد، بالإضافة إلى طريقة التقديم على البرنامج.