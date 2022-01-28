رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

خطار رحمة

خصّصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وهو يتيح للمستخدمين إمكانية التقديم على البرنامج من أجل الاستفادة من المعاش الذي تقدّمه الوزارة. وهو أداة جديدة تمّ استحداثها مؤخرا من أجل تسهيل الأمور على كل المواطنين. وهو يستهدف شريحة معينة من المجتمع، وهي الأسر الفقيرة التي ترغب في تحسين مستواها المعيشي.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

نظام الضمان الاجتماعي المطور

تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الموارد قد صرّحت عن بداية التطبيق الفعلي لبرنامج الضمان المطور، ويمكن لكافة المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج أن يقوموا بالتقديم من خلال رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد، هذا الأخير له عدّة أهداف يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

  1. إتاحة الفرصة لمستحقي الدعم لتحقيق الاستقلال المالي والاكتفاء الذاتي.
  2. المساعدة على تلبية المتطلبات الضرورية للأسر السعودية المحتاجة، وتقديم الدعم الضروري بالأخص في الأزمات.
  3. توفير الحماية الاجتماعية وتدريب وتأهيل المستحقين المستوفين لشروط الاستحقاق.
  4. بالإضافة إلى ذلك يحرص البرنامج على وصول أموال الزكاة لمن يستحقونها.
مقالات ذات صلة:

طريقة التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي المطور 1443

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443 للمتقاعدين من منصة الدعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والأوراق المطلوبة

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

أتاحت الوزارة إمكانية التسجيل من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية من أجل ضمان وصول كل المواطنين الراغبين في التسجيل إليهان دون عناء التنقل إلى الإدارات، ويتم ذلك من خلال اتباع ما يلي:

  • أولا: يتوجّب على المواطن أن يسجل دخوله إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
  • ثانيا: يكتب البيانات في الخانات المخصصة لها، وهي (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، كلمة المرور، رقم الهاتف).
  • ثالثا: يتعين على المستخدم أن يقرأ كل الشروط والأحكام الواردة جيدا، ثم يوافق عليها.
  • رابعا: يدرج كلمة المرور التي وصلت إلى رقمه على الجوّال، ثم يقوم بتوثيقها.
  • خامسا: يكتب رقم الهوية الخاص به، بالإضافة إلى كلمة المرور ثم يسجل الدخول.
  • يتوجب على المواطن بعد ذلك تعبئة الملف الموحّد، ويكتب فيه البيانات الشخصية ومعلومات السّكن والتابعين له، ثم يتأكد من معلوماته وينقر على تسجيل.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد، بالإضافة إلى طريقة التقديم على البرنامج.

ر
خطار رحمة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.