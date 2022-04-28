رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa للحصول على الدعم وشروط التقديم

يبحث عدد كبير جدًا من المواطنين السعوديين عن طريقة التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور للحصول على الدعم، وهذا بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عبر صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لها عن تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي على أن يستمر باب التسجيل حتى يوم 5 ربيع الثاني 1444 الموافق 30 أكتوبر 2022، كما وضحت الوزارة أن معاش الضمان الاجتماعي سوف يظل مستمر في الصرف، لذلك أصبح الجميع يتساءل عن طريقة ورابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور و الشروط التي وضعتها الوزارة لاستحقاق الدعم وسنقدم لكم هذا بالتفصيل.

خبر صحفي | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمدد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور.https://t.co/ryyZfM1Viy pic.twitter.com/LGg6J4XuFK — المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SP) April 23, 2022

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

هناك الكثير من المساعدات والخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إلى المواطنين السعوديين الذين يعانون من الدخل المنخفض و المحتاجين وهذا لسد احتياجاتهم وتحسين الوضع المادي و مستوي المعيشة، وطريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور هي:

في البداية قم بالدخول إلي بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

ثم قم باختيار بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الإجتماعية.

النقر على إنشاء حساب.

سيظهر أمامك نموذج التقديم قم بإدخال البيانات ( الإسم، تاريخ الميلاد، رقم الهوية، رقم الجوال، محل الإقامة).

ثم‘سيظهر أمامك رمز التحقق قم بإدخال الرمز في الخانة المخصص لها.

قم بالتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول.

على الفور سيتم إرسال رسالة نصية على هاتفك برمز التحقق.

قم بكتابة هذا الرقم لتأكيد التسجيل.

سيظهر أمامك أنك قمت بتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

لقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية شروط قبول طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور و الحصول على الدعم، والشروط هي: