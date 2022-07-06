رابط التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور 1443 وأبرز شروطه

يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين عن رابط وخطوات التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور على محركات البحث المختلفة، وقد صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن إيداع مبلغ 2 مليار ريال سعودي للمواطنين السعوديين المستفيدين على أن تتوفر في المواطن شروط محددة سنوضحها لكم خلال المقالة، ونكتل بكم هذه المقالة حتى نطلعكم على كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بكيفية التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور وأبرز الشروط المطلوبة والتي حددتها الوزارة، فتابعونا.

التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور

يجب على المواطن السعودي الراغب في التسجيل في الضمان الإجتماعي المرور بعدة خطوات إلكترونية نوضحها لكم كالتالي:

أولاً عليكم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإحتماعية .

. ثانياً قم بالنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية واختر منها خدمة معاش الضمان الإجتماعي.

ثالثاً اقرأ الشروط والأحكام وقم بالموفقة عليها.

رابعاً قم بتحديد أقرب مكتب للضمان وحدد الفئة.

خامساً قم بكتابة كافة البيانات الشخصية عنك وأسرتك بشكل صحيح.

سادساً قم بالإحتفاظ برقم الضمان الخاص بك.

شروط الضمان المطور

لا بد من توفر العديد من الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المتقدم للإستفادة من الدعم، ونوضح لكم أبرز الشروط كالتالي: