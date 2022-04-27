رابط وخطوات التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور 1443 وأبرز شروطه

يسألنا الآلاف من زوارنا الكرام من المقيمين في المملكة العربية السعودية عن رابط وخطوات التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور على موقعنا خاصة في الأيام الحالية، فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية منذ أيام عن تمديد التسجيل في الضمان المطور حتى تاريخ 05 / 04 / 1444 هـ الموافق 30 / 10 / 2022 م لإتاحة أكبر فرصة للمستفيدين من النظام القديم للتسجيل، ومن الجدير بالذكر أنه هناك الآلاف من المواطنين والأسر السعودية التي تستفيد من معاش الضمان الإجتماعي والذي يساعدهم على تحمل الظروف الإقتصادية الصعبة في الفترة الأخيرة حتى يعيشوا حياة كريمة، والآن سنوضح لكم على موقعنا “نجوم مصرية” من خلال هذه المقالة كيفية التسجيل في الضمان المطور وأبرز شروطه، فتابعونا.

التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور

حرصت الحكومة السعودية في السنوات الحالية على تطوير التحول الرقمي والإعتماد على التقنية الحديثة في تقديم كافة الخدمات بالوزارات، ولهذا أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية إمكانية التسجيل في الضمان المطور إلكترونياً عبر عدة خطوات نوضحها لكم كالتالي:

الخطوة الأولى قم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الإلكتروني .

. ثانياً ابحث في قائمة الخدمات الإلكترونية عن خدمات التنمية الإجتماعية.

ثالثاً انشأ حسابك بإدخال كل المعلومات المطلوبة من رقم هوية وتاريخ ميلاد وغيرها.

رابعاً سيصلك رمز تفعيل في رسالة استخدمه لإتمام عملية التسجيل.

خامساً قم الآن بالنقر على خدمة معاش الضمان ثم حدد مكتب الضمان.

سادساً ادخل كل بيانات أسرتك ثم انقر على تقديم الطلب.

شروط الضمان المطور

حتى تتمكن من التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور يجب عليك أن تستوفي عدة شروط أبرزها أن تكون سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة، وألا يزيد راتيك عن الحد الأدنى للمعاش وهو 1100 ريال سعودي بالإضافة إلى ألا يكون المتقدم لديه أي أملاك وألا يكون قد أقام في أحد مراكز الإيواء التى ترعاها الدولة.