“مفعل” رابط التسجيل في الحج 1443 وأبرز شروط تسجيل حجاج الداخل عبر haj.gov.sa

يتساءل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن رابط التسجيل في الحج 1443، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الحج والعمرة موعد تسجيل حجاج الداخل والذي قد بدأ يوم أمس الجمعة الموافق اليوم الثالث من شهر يونيو الجاري، حيث أن وزارة الحج والعمرة قد أعلنت عن رفع عدد الحجاج هذا العام ليصل إلى مليون حاج من الداخل والخارج، وهو ما دفع الكثير من المواطنين إلى البحث عن رابط تسجيل حجاج الداخل، وهو موقع المسار الالكتروني الرسمي التابع للوزارة والذي يمكن من خلاله أن تتم عملية التسجيل من خلال المنزل بنجاح.

رابط التسجيل في الحج 1443

تتركز عمليات البحث في السعودية الآن عن رابط التسجيل في الحج 1443، وذلك من أجل التمكن من أداء مناسك الحج هذا العام في حالة القبول، حيث يتم التسجيل عن طريق موقع المسار الالكتروني التابع لوزارة الحج والعمرة، والذي يتم من خلاله التسجيل كل عام وذلك بهدف التسهيل على كل المواطنين والمقيمين بالمملكة، وإليكم خطوات التسجيل بالتفصيل في الفقرة التالية.

خطوات التسجيل في الحج 1443

يمكنكم أعزائي المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية التسجيل في الحج عن طريق اتباع الخطوات التالية..

يجب أولا أن تقم بزيارة موقع المسار الالكتروني. ثم عليك الآن أن تقوم الضغط على خيار بدء الخدمة. والآن يجب القيام بالموافقة على كافة الشروط الموضوعة من قبل وزارة الحج والعمرة لاستكمال عملية التسجيل. بعد ذلك يجب عليك أن تقم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح. ثم القيام باختيار برنامج الحج الذي يناسبك. بعد ذلك يجب اختيار منشأة الحج الراغب في التعاقد معها. استكمال كتابة باقي البيانات ثم الضغط على زر تسجيل.

شروط تسجيل حجاج الداخل 1443

نتعرف الآن على شروط تسجيل حجاج الداخل وهي كالتالي..