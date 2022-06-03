رابط التسجيل في الحج 1443 haj.gov.sa وموعد بدء التقديم

وزارة الحج السعودية أعلنت عن بدء استقبال طلبات الحج لكافة الراغبين في المملكة من المُقيمين والمواطنين أيضًا، فهي تشمل الكثير من الخدمات الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد عليهم، ومما دفعها لأتاحت رابط المسار الإلكتروني الذي يُساهم في التسجيل لهم كما يُمكنهم منه التعرف على أفضل العروض الخاصة بالحج لهذا العام، لذا سوف نوضح لكم رابط التسجيل في الحج 1443 وغيره من الأمور الأخرى.

رابط التسجيل في الحج 1443

وزارة الحج السعودية أطلقت رابط التسجيل في الحج لهذا العام لجميع الراغبين الذين تتوافر لديهم الشروط الخاصة بالتسجيل فيه والمُقرره من قبل الوزارة، ولكي تتمكن من التسجيل لابد من التوجه مباشرة إلى رابط التسجيل وهو haj.gov.sa واتباع كافة الخطوات التي تُساهم في التسجيل.

موعد التسجيل في الحج 2022

يرغب الكثيرين في التسجيل بالحج لعام 2022 مما يدفعهم للتعرف على الموعد المُقرر للتسجيل، فأعلنت الجهة المختصة بذلك الأمر عن بدء التسجيل بتاريخ 4/11/1443 ويستمر لمدة تسعة أيام حتى تاريخ 12/11/1443، أما بالنسبة لإنتهاء قرعة الحج لهذا العام والبدء في إشعار المُرشحين للحج سيكون في 13/11/1443هـ لكافة الراغبين في الحج، أما بالنسبة لاشتراطات الحج من الداخل 2022 التي أوضحتها وزارة الحج والتي جاءت على النحو التالي:

ضرورة أن يكون الشخص لا يتخطى عُمره عن 65 عام ولا يقل عن 18 عام.

ينبغي أن يكون مُحصن من الفئات الثلاثة وهما المحصن، ومحصن جرعة أولى، ومحصن متعافى.

لابد من استيفاء كافة الشروط الخاصة بالتسجيل في الحج 2022.

طرق التواصل مع وزارة الحج

يُمكنك التواصل مع وزارة الحج والعمرة عن طريق ما يلي: