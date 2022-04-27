رابط التسجيل في أبشر للتوظيف الإلكتروني 1443 هـ

تمثل منصة أبشر الإلكترونية للتوظيف من أهم المنصات السعودية، وذلك لأنها تقدم عددا كبيرًا من الخدمات ومن أهمه هذه الخدمات التعرف على الوظائف المتاحة في أبشر وطريقة التقديم عليها، والشروط المطلوبة للحصول على الوظيفة، ومن خلال السطور التالية سوف نوضح لكم رابط التسجيل في أبشر للتوظيف الإلكتروني.

رابط التسجيل في أبشر للتوظيف الإلكتروني

وقد وضحت منصة أبشر طريقة التسجيل في منصة أبشر للتوظيف، ويلزم على المتقدم اتباع الخطوات التالية:

يجب الذهاب إلى موقع منصة أبشر “https://www.absher.sa“. ثم قم بالذهاب إلى “الصفحة الرئيسية”. ثم اختيار تسجيل “مستخدم جديد”. أكتب كافة البيانات المطلوبة. اقرأ الشروط والأحكام ووافق عليها. تحقق من صحة البيانات المدخلة، ثم اضغط على موافق. اكتب رمز التحقق الذي تم إرساله إلى رقم الهاتف المسجل. أدخل رمز التأكيد ورقم الإقامة. انقر فوق أيقونة موافق. انتقل إلى صفحة إنشاء الحساب.

شروط التسجيل في أبشر للتوظيف

يعد هناك عدة شروط يجب توافرها للتسجيل في منصة أبشر، والتي تتمثل فيما يلي:

يلزم أن لا يكون قد سبق تعيين المتقدم في وظائف أو خدمات خاضعة للنظام العسكري أو الخدمة العسكرية.

أن يحصل على المؤهلات المطلوبة للوظيفة المطلوب التقدم لها.

ألا يكون المتقدم منتميًا إلى أي وظيفة في القطاع الحكومي.

يجب أن يكون المتقدم لائقًا طبيًّا وجسديًّا.

أن يجتاز المتقدم جميع اختبارات القبول والمقابلة الشخصية لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية.

ألا يكون لدى مقدم الطلب أي أحكام جنائية أو جرائم مخلة بالشرف.

أن يشهد المتقدم على حسن السيرة والسلوك.

خدمات منصة أبشر للتوظيف