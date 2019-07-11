رابط التسجيل فى برنامج حافز عبر بوابة طاقات وطريقة تحديث البيانات

يبحث الكثيرون عن طريقة “التسجيل في حافز” ، التي تقدم الخدمات الإلكترونية عبر “بوابة طاقات” ، التي متخصصة في البحث عن العمل، وتوفير فرص للحصول على وظائف دائمة ومناسبة للمتقدم حسب مؤهلاته الدراسية والقدرات والمهارات ، والعمل على تحسين مهاراتهم، وايجاد الوظيفة المناسبة، وهو من افضل البرامج الاجتماعية،فمجرد التسجيل فى البرنامج يمكنكم الاستفاده بمبلغ قدره 2.000 ريال سعودي شهريا، ونقدم فى هذا الموضوع خطوات التسجيل في “برنامج حافز” ، وشروط التسجيل فى البرنامج، وطريقة تحديث البيانات .

شروط التسجيل فى برنامج حافز

لكى تتمكن من التسجيل بنجاح في عبر بوابة طاقات يجب إتباع الخطوات التالية :

يشترط ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، او من أم سعودية .

أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 عام، ولا يزيد عن 35 عام .

ان يكون لديه القدرة على العمل .

ان لا يكون لديه وظيفة في القطاع العام أو القطاع الخاص .

ان يكون لديه القدره على العمل .

يشترط ان يكون مقيم في المملكة لفترة لا تقل عن 10 أشهر .

يشترط عدم إستحقاقه معاش تقاعدي .

يشترط ان لا يكون له دخل ثابت، يعادل قيمه المبلغ الذى سيحصل عليه من البرنامج .

يشترط ان لا يكون لديه اى نشاط تجاري .

لا يقبل الطلاب او المتدربين في اى مراحل تعليمية .

أن يكون مُقيم بالمملكة لفترة 10 أشهر على الأقل.

خطوات التسجيل فى برنامج حافز

يعد التسجيل فى برنامج حافز من اهم الخطوات اللازمة للحصول على العمل المناسب، ولتتمكن من التسجيل يجب إتباع الخطوات التالية :

اول خطوة هي الدخول الى الموقع الإلكتروني لموقع طاقات عبر هذا الرابط

ثم الضغرط على إختيار “دخول كباحث عمل”.

يتطلب منك تعبئة البيانات المطلوبة وهي : ( رقم الهوية، والرقم السري، اسم المستخدم، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ) .

بعد تسجيل البيانات الخاصة بك يجب التأكد من انه تم كتابتها بشكل صحيح .

خطوات تحديث بيانات حافز

لتتمكن من تحديث بيانات حافز ، يجب اتباع الخطوات التالية :