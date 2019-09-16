رابط التسجيل بوظائف قوات أمن المنشآت بالسعودية من خلال منصة ابشر للتوظيف

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن فتح باب التعيين على وظائف “جندي” قوات أمن مشاة، وذلك لحملة شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، و نتابع في هذا الموضوع عرض بعض تفاصيل وشروط تلك الوظائف من خلال موقع نجوم مصرية كالتالي:-







فقد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية السعودية الخاصة بالشئون العسكرية، عن فتح باب التعيين لشغل وظائف قوات أمن مشاة برتبة جندي، بمختلف مناطق المملكة، كما دعت الإدارة العامة للقبول جميع الحاصلين على شهادة الثانوية العامة على التقدم لشغل الوظائف من خلال منصة ابشر للتوظيف الإلكتروني.

وقد حددت الإدارة العامة للقبول بوزارة الداخلية بعض الاشتراطات المطلوبة لشغل الوظائف، و لمعرفة شروط التقدم لهذه الوظيفة، كالتالي:-







شروط وظائف قوات أمن المنشآت بالسعودية:-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن لا يكون ولد أو نشأ خارج المملكة. أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية عند التقدم. أن لا يقل سن المتقدم عن 17 عام، وان لا يزيد عن سن 30 عام. أن لا يقل طول المتقدم عن 168 سم . أن لا يكون سبق له شغل أي وظيفة عسكرية. أن لا يكون متزوجاً من أجنبية.

والتقدم لشغل الوظائف من خلال منصة ابشر للتوظيف، والتي ستستمر في تلقي طلبات شغل الوظائف بداً من اليوم الأحد 16 محرم 1441هـ، حتى يوم الخميس 20 محرم 1441هـ، كما شددت الإدارة العامة للقبول على ضرورة تعبئة كافة بيانات التقدم لشغل الوظائف بمنتهى الدقة.