رابط الاستعلام عن نتائج القبول في جامعة تبوك 1444 لدرجتي البكالريوس والدبلوم وشروط القبول بالجامعة

إعلنت جامعة تبوك في المملكة العربية السعودية نتائج القبول لدرجتي البكالريوس والدبلوم المتوسط في الجامعة للعام الدراسي الجديد 1444، وأيضاً قامت الجامعة بتحديد موعد إجراءات تأكيد القبول لدرجتي البكالريوس والدبلوم، حيث يكون ذلك من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة على شبكة الأنترنت، وفي هذا المقال سنعرض لكم التفاصيل.

نتائج جامعة تبوك 1444

إعلنت جامعة تبوك في صباح يوم الثلاثاء عن نتائج القبول لدرجتي البكالريوس والدبلوم المتوسط في الجامعة، وأيضاً قامت الجامعة بالإعلان عن أقل نسبة موازنة أو مكأفاة يتم القبول عليها في جميع التخصصات الدراسية لكل من الطلاب والطالبات في مقر الجامعة الرئيسي والكليات الجامعية في محافظات المملكة للعام الدراسي 1444، وتكون نسب القبول وفقاً للصور التالية:

مواعيد وإجراءات تثبيت القبول الجامعي

أكدت جامعة تبوك عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بإن فترة تثبيت القبول بالجامعة تبدأ من يوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022، وتستمر حتي يوم الأثنين القادم الموافق 15 أغسطس والذي يوافق 17 محرم 1444، علي إن يتم الإعلان عن النتيجة يوم السبت الموافق 20 أغسطس 20 محرم 1444.

إجراءات تثبيت القبول بجامعة تبوك

إعلنت عمادة القبول في جامعة تبوك إجراءت ثبيت القبول للعام الجامعي 1444، حيث تتم عملية تثبيت القبول من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-

الذهاب إلى بوابة القبول الإلكترونية لجامعة تبوك علي شبكة الأنترنت “من هنا“.

اختيار ايقونة القبول.

بعد ذلك اختيار ايقونة القبول للطلبة المرشحين.

اختيار ايقونة القبول للطلبة المرشحين.

تدخل رقم الهوية ورقم المرور للطلاب المرشحين.

الضغط علي زر الاستعلام.

سيتم عرض لك التخصص المرشح.

اجراءات تعديل رغبة القبول بجامعة تبوك

يمكن أجراء تعديل رغبات القبول في جامعة تبوك وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-

الذهاب إلي البوابة الإلكترونية للجامعة على الأنترنت.

تسجيل الدخول باستخدام رقم السجل المدني ورقم الهوية.

اختيار ايقونة ادخال الطلبات ثم تغير القبول.

تقوم بتعديل الرغبات.

الضغط علي زر حفظ.

شروط القبول في جامعة تبوك