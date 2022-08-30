للدفعه 58 من حساب المواطن.. الأستعلام عن نتائج الأهلية لشهر سبتمبر ٢٠٢٢/١٤٤٤

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن نتائج حساب المواطنين الذين تم تقديمهم في حساب المواطن للدورة الثامنة والخمسين، حيث تم توفير هذه الخدمة للمواطنين بسبب غلاء المعيشة وتحسين الحالة المادية للمواطنين، وذلك بعد الموافقة على الشروط التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة السعودية للموافقة على حصول المواطن على الدعم الشهري في حساب المواطن، وسوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية بحساب المواطن رقم ٥٨ لشهر سبتمبر ٢٠٢٢.

رابط الاستعلام عن الدفعة 58 بحساب المواطن

يمكن عم طريق استخدام شبكة الإنترنت الاستعلام عن الدفعة الجديدة رقم ٥٨ من دعم حساب المواطن شهر سبتمبر، وهذا عن طريق الرابط التالي

https://www.ca.gov.sa

خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية حساب المواطن ٥٨ شهر سبتمبر

تحرص دائما وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بعرض موعد صرف حساب المواطن 1444،وحيق أنها ذات أهمية كبيرة لدى شريحة كبيرة من الشعب السعودي، الحاصل على الدعم المالي المتوفر من البرنامج، وذلك بهدف إتاحة متطلبات الحياة وتحسين الاوضاع المادية خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم في العالم في الفترة الأخيرة، وسوف نذكر الخطوات الني يجب اتباعها للأستعلام عن النتائج.

• التوجه إلى المنصة الرسمية لحساب مواطن.

• اضغط على أيقونة الدخول ثم اكتب رقم الهوية الخاصة بالمواطن المستفيد.

• اكتب كلمة المرور الخاصة به بالإضافة إلى كتابة رمز التحقق بشكل صحيح.

• اضغط على تسجيل الدخول وقم بالضغط على دراسة الأهلية.

• سوف يعرض امامك مباشرةً نتيجة الاستعلام للاطلاع عليها.

الموعد الرسمي لإيداع دعم حساب المواطن شهر سبتمبر٢٠٢٢م/ صفر1444ه‍

حسب التصريحات رسمية التي خرجت من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فمن المقرر أن يتم إيداع الدفعة الأولى من دعم حساب مواطن في يوم ١٠ من كل شهر ميلادي، وفي حالة تداخل هذا اليوم مع عطلة رسمية بالمملكة، يتم تأجيله فمثلاً في حال تداخل مع يوم الجمعة يتم الإيداع خلال يوم الخميس الذي يسبقه، أما إذا تم التداخل مع يوم السبت يتم الإيداع للمستفيدين من البرنامج في يوم الأحد، علما أنه يتم تحديد موعد صرف دعم حساب المواطن من قبل الجهات المعنية عن ذلك لما تراه ملائم حيث من الممكن أن يطول التأجيل عن يوم مثلا.

لذلك سيكون موعد إيداع الدفعة الجديدة رقم 85 من دعم حساب المواطن لشهر سبتمبر 2022م وشهر صفر ١٤٤٤ه‍، هو يوم الأحد الموافق 11/09/2022, والذي يوافق يوم ١٥ من شهر صفر 1444ه‍.

خطوات تقديم اعتراض على حالة الاهلية بحساب المواطن 1444

• اولا توجه إلى رابط حساب المواطن التالي ca.gov.sa.

• اضغط على إدارة الحسابات بعد ذلك توجه إلى الحساب الشخصي الخاص بك.

• ستظهر أمامك شاشة بها رسالة عدم توافر الأهلية وأسباب رفضها بالتفصيل.

• انقر على زر الاعتراض.

• اكتب كافة البيانات المطلوبة منك في خانة الاعتراض.

• انقر على كلمة إرسال.

• ويمكنك تقديم الاعتراض من خلال منصة صوتك مسموع، أو عن طريق الاتصال برقم حساب المواطن وهو 19912.