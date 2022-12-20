رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية حساب المواطن الدفعة 62 الكترونيا

خلال الساعات الماضية أعلن حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية الخاصة بالدفعة 62 المقرر صرفها لكافة المستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط في شهر يناير القادم، موضحا أنه يمكن الاستعلام عنها بشكل الكتروني عبر البوابة الالكترونية الخاصة بالبرنامج على شبكة الإنترنت، واليكم الخطوات.

خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية حساب المواطن

والآن نوضح لكم خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية للدورة 62 من برنامج حساب المواطن الذي يصرف بشكل بشكل للبسطاء ومحدودي الدخل، فقط اتبع ما يلي:

قم بالدخول إلى البوابة الالكترونية لحساب المواطن.

قم بتسجيل دخول من خلال ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اضغط على الاستعلام عن نتائج الاهلية.

ادخل البيانات المطلوبة.

سيظهر لك إذا كنت مؤهلا للحصول على الدعم أم لا.

موعد صرف دعم حساب المواطن يناير 2023

من المقرر أن يتم صرف حساب المواطن دفعة يناير 2023 في العاشر من الشهر نفسه، دون وجود أي زيادة في المعاش لأنها تنتهي بانتهاء السنة الحالية وفقا للأوامر الملكية.

التسجيل في برنامج حساب المواطن

ادخل إلى بوابة حساب المواطن.

اضغط على انشاء حساب جديد.

ادخل البيانات المطلوبة.

ستصلك رسالة على هاتفك تتضمن كلمة السر المؤقتة.

ادخل كلمة السر في المكان المخصص لها لاتمام التسجيل.

قم بتغير كلمة المرور فيما بعد، مع ارفاق كافة المستندات المطلوبة.

المستفيدين من حساب المواطن