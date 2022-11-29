رابط الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور و7 خطوات لتقديم الاعتراض على الأهلية

تصدر رابط الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور لشهر ديسمبر 2022 قائمة بحث الكثير من مستفيدي المعاش الضماني بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام الجارية بالتزامن مع إعلان حساب العناية بالعملاء عن صدور نتيجة دراسة الأهلية للمتقدمين بطلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي وتحديد المستحقين للدعم النقدي خلال يوم 27 من كل شهر ميلادي تمهيدا لنزول الدفعة الجديدة في حسابات المستفيدين مطلع الشهر التالي.

رابط الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور

وفعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور لشهر ديسمبر 2022 وحددت الخطوات الواجب اتباعها لمعرفة نتيجة استحقاق الدفعة الجديدة، نستعرضها عبر السطور التالية:-

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة المواردالبشرية.

إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستفيد ثم رقم المرور.

بعدها سيتم الانتقال إلى الصفحة الشخصية للمستفيد.

الضغط على أيقونة الخدمات.

النقر علي منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

الانتقال إلي بوابة الضمان المطور وبها صفحة المستخدم.

النقر علي برامج الدعم الخاصة بي في نهاية الصفحة.

اختيار برنامج الضمان الاجتماعي.

الضغط على أيقونة حالة الأهلية.

ستظهر النتيجة وتظهر كالتالي:- “مؤهل، غير مؤهل، قيد الدراسة”.

في حالة ظهور النتيجة غير مؤهل يحق للمستفيد التقدم باعتراض.

كيفية الاعتراض على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي

في السياق ذاته فعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط الاعتراض على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور في حالة ظهرت نتيجتها أن المتقدم غير مؤهل، ويتم تقديم اعتراض من خلال اتباع ما يلي من خطوات:-

أولا: تسجيل الدخول إلى رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444.

ثانيا:- اختيار أيقونة الضمان الاجتماعي المطور.

ثالثا:- الضغط على أيقونة اعتراضات الراتب.

رابعا:- الضغط على بدء الخدمة.

خامسا:- كتابة البيانات المطلوبة وكلمة المرور ورمز التحقق.

سادسا:- توضيح سبب الاعتراض.

أخيرً:- أكد الموافقة لرفع الطلب.

متى ينزل معاش الضمان الاجتماعي المطور

ويتسائل الكثير من المستفيدين من المعاش عن موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444 وفقا لما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ومن المقرر إيداع الدفعة الجديدة في حسابات المستفيدين يوم الأول من ديسمبر لعام 2022 حيث الخميس السابع من شهر جمادى الأولى لعام 2022.