هنا .. رابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة شهر ذو العقدة 1440 هـ برقم السجل |وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

يواصل الألاف من المستفدين بصرف المساعدة المقطوعة في المملكة العربية السعودية، عمليات البحث لمعرفة موعد صرف مقطوعة الضمان لشهر ذو القعدة 1440 هجرية ،بالدخول علي الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية .

وضعت المملكة العربية السعودية،رؤية اقتصادية جديد في إطار خطة التنمية 2030،إلا أنها لم تغفل المواطنين من ذوي الدخول المتوسطة والضعيفة،حيث تقدم لهم مساعدات مالية “المساعدة المقطوعة” وذلك ضمن برنامج الضمان الاجتماعي لهذا العام 1440هـ، لمساعدة هذه الأسر على مواجهة غلاء الأسعار وتوفير إحتياجاتهم اللازمة.

يبحث الألاف من مستحقي مساعدة المقطوعة في الضمان الاجتماعي عن تفاصيل البرنامج وشروط الحصول على المساعدة، وهو ما يتضمنه التقرير التالي وذلك في إطار متابعة الموقع كل ما يهم المتابعين بالمملكة العربية السعودية.