وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية لم تصدر بعد مساعدة الضمان الاجتماعي لشهر محرم 1441هـ ، وكانت آخر هذه المساعدات في شهر جمادى الأولى 1440هـ، وقالت وزارة العمل أنها قامت بإيداع قيمة مقطوعة الضمان الاجتماعي في حسابات المواطنين السعوديين البنكية مباشرة، وصرحت أن هذه الأسماء تم اختيارها حسب أولوية التقديم للمساعدات المقطوعة، وتمثل هذه الأسماء جزء من الحالات التي كانت موضوعة على قوائم الانتظار، وسوف نعرض عليكم من خلال موقعنا نجوم مصرية شروط الحصول على المساعدة المقطوعة، وكذلك رابط التقديم والاستعلام عن المقطوعة.







شروط استحقاق مساعدة الضمان الاجتماعي لشهر محرم برقم الهوية 1441هـ

لا يقل عمر المواطنين السعوديين الراغبين في الحصول على المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي عن 35 عاماً. صرحت وزارة العمل السعودية أن الحد الأعلى للمساعدات المقطوعة سنوياً 30 ألف ريال سعودي. أن الغرض الرئيسي من إنشاء المقطوعة هو الارتقاء بالمستوى المعيشي والاقتصادي للمواطن السعودي محدودي الدخل. تحدد قيمة مقطوعة الضمان الاجتماعي عن طريق تحديد عدد أفراد الأسرة وإجمالي الدخل الشهري للمواطنين المتقدمين للحصول عليها. للحصول على المساعدة المقطوعة يجب ألا يتعدى الدخل الشهري للمواطن السعودي الحد المانع للصرف. خصصت وزارة العمل رابط للتسجيل والاستعلام عن المساعدات المقطوعة لتسهيل عملية التقديم. تمنح المساعدات المقطوعة حسب أسبقية التقديم إليها. يتم صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي مرة واحدة خلال العام، ويمكن الحصول عليها مرة أخرى، لكن بشرط مرور سنة من تاريخ صرفها آخر مرة.







رابط الاستعلام عن مساعدة الضمان الاجتماعي لشهر محرم برقم الهوية 1441هـ







صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أنها قامت بتخصيص رابط للاستعلام والتسجيل في المساعدة المقطوعة، وقالت أن الهدف الأساسي من إنشاء هذا الرابط، هو التخفيف من معاناة المواطنين السعوديين في الذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في جميع أنحاء محافظات المملكة العربية السعودية، وتوفير الوقت والجهد الذي يضيعه المواطن في الذهاب لهذه المكاتب، وقالت الوزارة أنها تقوم بعمل دراسة حالة لكل مواطن متقدم للحصول على المساعدات المقطوعة، ويتم تسجيل هذه الدراسات على الحاسب الآلي، حتى نستطيع الرجوع إليها في أي وقت، ومن خلال هذه الدراسات يتم تحديد الحالات الأكثر احتياجاً إلى المساعدة المقطوعة ووضعها على قوائم الانتظار، ودعت وزارة العمل المواطنين الدخول على رابط المساعدات المقطوعة للاستعلام والتسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي.

قيمة معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر محرم 1441هـ







صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، بأنها قامت بإيداع معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساعدة لشهر محرم 1441هـ، حيث تشمل هذه المعاشات مساعدات من أجل الغذاء، ومساعدات تسديد جزء من فواتير الكهرباء، وبدل غلاء المعيشة، الذي تم إقراره بموجب المرسوم الملكي، وقال المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، وكيل وزارة العمل للضمان الاجتماعي، أن مجموع المبالغ التي تم تخصيصها بلغت 2.074.291.830 ريال سعودي، منها 1.421.246.145 ريال معاشات ضمان اجتماعي، و 192.624.768 ريال من أجل الغذاء، و 102.272.917 مساعدات لتسديد جزء من فواتير الكهرباء، و 358.148.000 بدل غلاء معيشة.