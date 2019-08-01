رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم الحساب

فاتورة الكهرباء السعودية، أصبح من السهل الآن التعرف على فاتورة الكهرباء وذلك عبر المواقع الإلكترونية، فمن أشهر هذه المواقع رابط الشركة السعودية للكهرباء، يعتبر هذا الموقع من أكثر المواقع شهرة لمعرفة تكاليف الكهرباء شهرياَ، فهذا الموقع شهد تفاعل كبير من الجماهير من خلال استخدامهم له للتعرف على أسعار وتكاليف فاتورة الكهرباء، فهذا الموقع يساعد مستخدمه لمعرفة الكثير من الأمور المتعلقة بفاتورة الكهرباء مثل معرفة موعد فصل الكهرباء فضلاً من أن يتم قطع الكهرباء فجأة على الشخص المستخدم.

فاتورة كهرباء السعودية

ويعرفنا أيضاً الوقت اللازم للذهاب لدفع الكهرباء، ويساعدنا في معرفة نسبة استخدام الشخص للكهرباء، وهذه الأمور كلها تحدث بعد أن يتم التسجيل في هذا الموقع، قامت شركة الكهرباء للسعودية بإعداد هذا الموقع الإلكتروني نتيجة الكثير من الأسباب منها أنها ترغب في تقديم الخدمة اللازمة للمستهلك لمساعدته في معرفة استهلاكه للكهرباء بدلاً من الحيرة كل شهر.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

كما أن هذه الخدمة أيضاً تتيح للمواطن القدرة على قراءة فاتورة الكهرباء ألياً، وتجعله يستطيع سداد الفاتورة من خلال هذا الموقع دون الذهاب إلى شركة الكهرباء، ويتم ذلك من خلال اشتراك المواطن في هذه الخدمة عن طريق تسجيل كافة بياناته، وإتباع كافة الخطوات من أجل الاستعلام عن الفاتورة، فمن الممكن أيضاً الاستعلام عن طريق خدمة الرسائل الصغيرة من خلال رقم 875555 وعن طريق الاتصال الهاتفي برقم 1555.