رابط الاستعلام عن طلب المشاركة في الحج وزارة الصحة والخطوات بالتفصيل

يبحث الكثير من الأشخاص الذين قاموا بالتقدم بطلب المشاركة في الحج من وزارة الصحة السعودية، على رابط الاستعلام عن حالة طلب المشاركة في الوظائف التي أتاحتها وزارة الصحة، من أجل توظيف المؤهلات والكوادر المختلفة المناسبة بهدف تخفيف الضغط على المستشفيات في موسم الحج، وفي هذا المقال نقدم لكم التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن طلب المشاركة في الحج.

التسجيل في الحج وزارة الصحة

أتاحت وزارة الصحية السعودية التسجيل في عدد من الوظائف الشاغرة خلال موسم الحج، وذلك من أجل توظيف الكوادر الفنية والطبية المتخصصة وأصحاب الخبرات في الوظائف المختلفة، بهدف تخفيف الضغط على المستشفيات والمستوصفات الطبية في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومناطق الحج خلال موسم الحج الذي أوشك القبول عليه خلال هذه الفترة.

خطوات الاستعلام عن طلب المشاركة في الحج وزارة الصحة

يمكن الاستعلام عن حالة طلب القبول في وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية، من خلال الرابط الرسمي للوزارة من أجل معرفة اذا تم قبول الطلب أو رفضه من وزارة الصحة السعودية، وفي التالي نوضح لكم رابط الاستعلام، وخطوات التسجيل كالتالي :