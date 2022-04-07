رابط الاستعلام عن طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية السعودية منصة التأشيرات الإلكترونية

من أجل تطبيق برنامج رؤية السعودية 2030 وتطوير الخدمات الإلكترونية في مختلف الوزارات السعودية، أعلنت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن الخطوات الصحيحة التي يمكن من خلالها طلب زيارة عائلية برقم الجواز أو برقم الصادر بشكل إلكتروني وذلك من خلال الدخول على منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية visa.mofa.gov.sa واتباع بعض الخطوات البسيطة دون عنا التنقل إلى مقر الوزارة.

رابط الاستعلام عن زيارة عائلية وزارة الخارجية

يمكن لكل مواطن او مقيم داخل المملكة ان يتقدم بطلب زيارة عائلية من خلال منصة التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية على ان يتم دراسة الطلب المقدمة من الجهات المختصة والفصل فيه بالقبول او الرفض، كما يمكن الاستعلام عن طلب زيارة بإتباع بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت على النحو التالي:

الدخول على البوابة الالكترونية الرسمية لوزارة الخارجية السعودية

ثم تنقر على مربع “الاستعلام” الظاهرة في الواجهة الرئيسية للموقع.

كتابة كافة البيانات الشخصية مع مراعاة الدقة.

ثم كتابة رقم الطلب وإدخال رقم السجل.

أدرج كود التحقق الظاهر في الصورة

أنقر مباشرة على زر استعلام.

كما يمكن مشاهدة الفيديو ادناه والذي يوضح طريقة الاستعلام عن زيارة عائلية

شروط طلب زيارة عائلية

أن يكون جواز السفر والإقامة الخاص بالزائر سارية المفعول.

الزيارة مفعلة لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور

التقديم يتم عبر رابط منصة التأشيرات الإلكترونية visa.mofa.gov.sa

من الواجب الحصول على بطاقة التحصين من كورونا

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