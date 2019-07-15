رابط الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الاقامة أو رقم الهوية عبر أبشر الجوازات

يبحث الكثيرون عن طريقة ” الاستعلام عن “تاشيرة خروج وعودة” ، وهي من الخدمات المهمة التي تقدم فى المملكة العربية السعودية، عبر “أبشر” الجوازات، للمستضيف أو الكفيل والمقيم أيضا، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لتوفير الوقت والجهد المبذول ولتخفيف الاعباء، وفقا لخطة المملكة لتحقيق التنمية المستدامة 2020، ويمكن الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة وصلاحية التأشيرة ومعلومات أخري مثل تاريخ إنتهائها وتاريخ صدورها، من خلال رقم الإقامة للمقيم ورقم الهوية الوطنية للكفيل .

استعلام عن تاشيرة خروج وعودة

يتم الإستعلام عن تأشيرة خروج وعودة من خلال بوابة “أبشر ” الجوازات الإلكترونية، ولابد من توافر البيانات التي من خلالها نتمكن من عملية الإستعلام، وهي : ( رقم الإقامة، ورقم جواز سفر المقيم أو رقم التأشيرة)، أما البيانات الخاصة بالكفيل فهي ( رقم الهوية الوطنية)، وبعد ان يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة تستطيع الحصول على كافل التفاصيل الخاصة بالتأشيرة المراد الاستعلام عنها .

خطوات الاستعلام عن تاشيرة خروج وعودة

فى الخطوة الأولى هي الدخول عبر بوابة “أبشر” الجوازات عبر هذا الرابط

سوف تختار من الصفحة الرئيسية “الاستعلامات الإلكترونية” .

ثم نقوم بإختيار “الجوازات” .

بعد ذلك نقوم بالضغط على “الاستعلام العام عن حالة تأشيرة خروج وعودة” .

سيتطلب منك إدخال بيانات وهي :( رقم الإقامة، رقم هوية الكفيل، الرمز المرئي ) .

بعد ذلك توجد مجموعة من الخانات على حسب البيات التي تود الاستعلام عنها أم إدخال رقم جواز السفر، او إدخال رقم التأشيرة .

بعد ذلك قم بالضغط على “عرض” .

وسيتم عرض كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالتأشيرة .

استعلام عن خروج وعودة

بعد إدخال كافة البيانات السابقة يبدأ الموقع بالاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة، فى حالة التأكد من صلاحيتها ستظهر مجموعة البيانات والمعلومات الخاصة بالتأشير وهي :