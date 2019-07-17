رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال موقع أبشر المرور

يبحث الكثيرون عن كيفية “الاستعلام عن المخالفات المرورية” بالمملكة العربية السعودية، ويوجد أكثر من طريقة للإستعلام مثل الاستعلام برقم الإقامة، او الإستعلام من خلال رقم المخالفة أو الاستعلام عن طريق إدخال رقم اللوحة أو رقم الهوية، وهي من اهم الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية عبر “أبشر المرور حيث تعمل على تسهيل الإستعلام على المواطنين السعوديين والوافدين فى المملكة، ومن خلال هذا الموضوع سوف نتعرف على خطوات الاستعلام بالتفصيل .

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الاقامة

تسجيل الدخول على موقع أبشر الجديد عبر هذا الرابط

ثم تسجيل الدخول الى حسابك، وقم بإدخال رقم الهوية الخاصة بك .

ثم قم بكتابة الرمز المرئى .

ثم أنقر على “عرض” .

سوف تظهر لك صفحة يرجىء تعبئة البيانات المطلوبة .

بعد ذلك سوف تظهر لك المخالفات المرورية ونوعها وتاريخها ووقتها، والمبالغ المطلوبة لتسديد هذه المخالفات .

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة

لكي تتمكن من الإستعلام عن المخالفات المرورية يجب إدخال رقم الهوية إجراء الخطوات التالية :

الدخول الى موقع أبشر عبر هذا الرابط.

ثم قم بإدخال رقم الهوية أولا ثم إدخال رقم المخالفة .

ثم قم بكتابة رمز التحقق.

بعد هذه الخطوات إضغط على كلمة “عرض” .

سوف تظهر لك كافة المعلومات الخاصة بالمخالفات .

ويمكنكم سداد قيمة المخالفات إلكترونيا .

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق إدخال رقم الهوية من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول الى موقع أبشر الرسمي عبر هذا الرابط.

ثم ملء البيانات المطلوبة، وإدخال رقم الهوية، ثم إدخال الرمز المرئى .

ثم الضغط على “عرض” .

وسيتم عرض المعلومات الخاصة بالمخالفات المرورية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة