رابط الاستعلام عن إيداع حساب المواطن الدفعة ال45 في حسابات المستفيدين

الاستعلام عن إيداع حساب المواطن الدفعة ال45 لشهر أغسطس الجاري لجميع المستفيدين ولمن صدرت لهم نتائج الأهلية بالقبول، حيث أوضح البرنامج في هذا الشأن بضرورة الإفصاح عن الدخل الإضافي لكي يشمله الدعم، كما يتيح استخدام الحاسبة التقديرية من أجل معرفة قيمة الدعم ضمن الخدمات الإلكترونية لتسهيل الأمور على المواطنين، حيث يبدأ النظام بصرف دعم حساب المواطن من يوم الثلاثاء الثانية عشر منتصف الليل وحتى نهاية اليوم بإذن الله حتى الانتهاء من إيداع مبالغ الدعم لكل المستحقين، كما يذكر أن مازال التسجيل جديد مغلق حتى الآن بعدما تم التحديث في ضوابط ومعايير الدعم والفرد المستقل.

خطوات تعديل الحالة الوظيفية حساب المواطن

هناك حلول لكل شيء يقدمه البرنامج بطرق سهلة وبسيطة بهدف تمكين المواطنين من المستفيدين منها كيفية تعديل رقم الآيبان في حساب المواطن، و إضافة التابعين أو تغيير كلمة المرور أو تعديل الحالة الوظيفية إذا لزم ذلك وهي بالخطوات على النحو التالي:-

تسجيل الدخول على موقع حساب المواطن.

ومن ثم الحساب الشخصي يليه تحديد بيانات التابعين من خانة تفاصيل الطلب.

وكتابة الحالة الوظيفية تعديلها إلى لا يعمل، ثم حفظ البيانات.

بعدها الدخول على أيقونة الإفصاح عن الدخل وحذف الراتب المسجل من قبل، ثم الضغط على زر حفظ.

رقم حساب المواطن المجاني

أعلن البرنامج أنه يوجد لديه أربعة قنوات من أجل خدمة المواطنين في الرد على الاستفسارات أو شكوى قيمة الدعم قليلة أو لم يصدر نتائج أهلية أو موعد تسجيل جديد حساب المواطن..وغيرها من الاستعلامات وذلك من خلال رقم حساب المواطن المجاني على 199012 أو من خلال البوابة الإلكترونية الموجودة بالرابط أسفل على مدار الـ24 ساعة، أو عبر الاتصال بخدمة صوتك مسموع.

رابط الاستعلام عن إيداع حساب المواطن الدفعة ال45

رابط بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

الدخول على الملف الشخصي ثم الاستعلام عن إيداع برقم الحساب البنكي المسجل.

ضوابط حساب المواطن الجديدة

في الفترة الأخيرة علق حساب المواطن تسجيل جديد بعدما عمل على تعديلات ضوابط الدعم والتي شملت تحديد الحد الأعلى للاستحقاق بحيث يتم احتسابه فعلياً لكل شخص بمقدار متغير وغير ثابت، على ألا يتعدى الدعم المحدد منذ شهر مارس 2020 للدورة 28 الماضية، بالإضافة إلى استيفاء الشروط الأساسية لحساب المواطن التي منها الجنسية السعودية مع استثناء حاملي بطاقات التنقل، الإقامة بشكل دائم في المملكة ولا يكون قد خرج منها في فترة من 90 يوما خلال السنة الأخيرة، كما يشترط حسن السير والسمعة والسلوك وألا يتواجد الشخص في دار الإيواء من قبل، ولابد من الإفصاح عن إجمالي الدخل وعدد أفراد الأسرة والتابعين بكل شفافية ومصداقية.