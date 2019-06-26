رابط الاستعلام عن خدمات الضمان الاجتماعي 1440 في المملكة العربية السعودية وزارة العمل والتنمية الإجتماعية

خدمة الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية أصبح الآن الاستعلام عنها من خلال الخدمات المختلفة و الميسرة التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة شئ أكثر يسر وسهولة عن زي قبل، فيمكن الان الاستعلام عن العديد من الخدمات المختلفة الخاصة بالضمان الاجتماعي من خلال الموقع الإلكتروني الذي توفره الوزارة، من خلال خطوات بسيطة لتسجيل الدخول والاشتراك بالموقع الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويمكن الاستعلام عن أي شئ يخص الضمان الاجتماعي .

هنا رابط الاستعلام عن خدمات الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية 2019

يمكنك الآن الدخول الي رابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من هنا ،للاستعلام عن كافة الأشياء التي تخص الضمان الاجتماعي وما يرتبط به كالمساعدات المقطوعة، ويمكن أيضا لأبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي الاستعلام عن حالة شمولهم حتى يحصلون على الإعفاء من الرسوم الخاصة باختبار القياس والتحصيل العلمي للجامعات المختلفة بالمملكة العربية السعودية.

يمكن الآن من خلال رقم الهوية الوطنية “السجل المدني” الاستعلام عن كافة خدمات الضمان من خلال الموقع الإلكتروني الذي وضعناه لحضراتكم والذي وفرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكما ذكرنا أتاحت الوزارة الآن الاستعلام أيضا عن بيانات مستفيدي الضمان، حيث يمكن لأبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاستعلام عن بياناتهم المسجلة في الموقع الإلكتروني للاستفادة من كافة الخدمات المتاحة التي يمكن أن يقدمها لهم الضمان سواء كانوا في الدراسة الجامعية أو خارج الدراسة أيضا.

في حالة وجود أي استفسار عن خدمات الضمان الاجتماعي يمكنك إرسالها عبر التعليقات وسيقوم فريق عمل نجوم مصرية بالرد عليك في أسرع وقت، كما يمكنك الاتصال بالخط الساخن الموجود في الموقع الرسمي الخاص بخدمات التضامن الاجتماعي .

يتم تطوير خدمة الضمان الاجتماعي بشكل كبير الآن وتعمل المملكة العربية السعودية على تقديم كافة التسهيلات من اجل الحصول على كافة خدمات الضمان الاجتماعي من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سواء لمستفيد الضمان الاجتماعي أو لابنائه.

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