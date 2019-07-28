رابط الإستعلام والكشف عن أسماء مستفيدي مقطوعة الضمان الإجتماعي 1440هـ

أنشأت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية برنامج مساعدة المقطوعة، من أجل مساعدة الأسر السعودية التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية والأسر التي لديها دخل منخفض، وتسعى الوزارة إلى توفير حياة كريمة للمواطن السعودي في شتى مناح الحياة، وذلك بسبب إرتفاع وغلاء الخدمات والأسعار والمحروقات، وتسعى الوزارة إلى توفير حياة كريمة للسيدات والأرامل والمطلقات والأسر التي يستهدفها البرنامج، ويتم إختيار الأسرة وفقاً للعديد من الشروط التي حددتها الوزارة، حيث يتم عمل دراسة حالة للطلب الذي تقدمه الأسرة للوزارة من اجل تحقيق الشفافية والموضوعية .

شروط الحصول على مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو السعودية المتزوجة من غير سعودي . تصرف مساعدة المقطوعة حسب أسبقية التقديم من خلال البوابة الإلكترونية . أن لا يكون للمتقدم إي سجل تجاري من اجل الحصول على مساعدة المقطوعة . تعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الأعلى للإستفادة من مساعدة المقطوعة . أن يكون راتب المواطنين المتقدمين للحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي غير متجاوز الحد المانع للصرف. يتم تحديد القيمة النقدية للمساعدات المقطوعة بناءاً عدد أفراد الأسرة السعودية، وقيمة الدخل الشهري للأسرة. يتم منح مساعدة المقطوعة مرة واحدة في السنة . يستطيع إي مواطن التقديم على الأعانات بعد أن يمر تاريخ صرفها من كل عام .

رابط الإستعلام في مساعدة المقطوعة

يعتبر برنامج مساعدة المقطوعة من أبرز البرامج التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في السعودية، وقد صممت الوزارة موقعاً من أجل الإستعلام عن موعد وقيمة المقطوعة في الضمان، حيث يمكنك عزيزي الزائر الإستعلام من خلال البوابة الإلكترونية هـــنــــا، وذلك من اجل توفير الوقت والجهد على المواطن السعودي، وتوفير عناء زيارة مراكز الضمان الإجتماعي من أجل التسجيل والتقديم .