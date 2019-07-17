رابط الإستعلام عن موعد صرف المقطوعة برقم السجل والطلب شهر ذو القعدة 1440 هـ |موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية

يبحث الألاف من الراغبين في الحصول على مساعدة مالية من الحكومة بالمملكة العربية السعودية،عن تفاصيل المساعدة المقطوعة التي وضعتها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية،ضمن برنامج الضمان الإجتماعي لهذا العام 1440 هجريةـ، في إطار الرؤية الإقتصادية الجديدة التي أقرتها وفق خطة التنمية 2030.

وتهدف من خلال هذه المساعدة أن تقدم الحكومة السعودية يد العون إلى الأسر أصحاب الدخول الضعيفة لمساعدتهم على تلبية إحتياجاتهم ومواجهة غلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار.