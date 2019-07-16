رابط الإستعلام عن موعد صرف الدقعة الـ 21 حساب المواطن 1440 ca.gov.sa

يبحث الألاف من مستحقي الدعم المالي الشهري في المملكة العربية السعودية،عن موعد إيداع الدفعة الـ 21 في برنامج حساب المواطن، الذي تقدمه وزارة العمل والتنمية الإجتماعية لمساعدة الأسر البسيطة على الوضع الإقتصادي الصعب الذي يمرون به.

وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية عدة شروط للحصول على الدعم المالي للفئات الأكثر إحتياجا والأسر محدودي الدخل والفقراء، لمواجهة غلاء المعيشية بالتزامن مع الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة خلال الفترة الراهنة ضمن رؤية 2030 وهي كالتالي:

ومن بين تلك الشروط التي وضعتها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية،أن يكون المسجل سعودي الجنسية ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل،عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، أن يكون إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً، أن يكون المستفيد مقيم بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، أن توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

رابط معرفة قيمة الدعم في حساب المواطن 1440هـ:

أتاحت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية معرفة قيمة الدعم المستحق إلكترونيًا من خلال موقع حساب المواطن على شبكة الأنترنت،واتباع عدد من الخطوات، منها إختيار أيقونة حاسبة حساب المواطن التقديرية، كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق وعدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة، إدخال إجمالي دخل الأسرة.

موعد صرف الدفعة الـ 20 من حساب المواطن بالسعودية:

أعلنت الصفحة الرسمية لحساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه تم إيداع المبالغ المطلوبة يوم الخميس الماضي الموافق 10- 7- 2019.

وتقدم المملكة العربية السعودية الدعم إلى أكثر من 882 ألف مواطن من الأسر متوسطي الدخل كل شهر، وتصل قيمة الدفعة إلى 1000 ريال سعودي للأسرة الواحدة، فيما يبلغ إجمالي الدعم المقدم من الحكومة للمستحقين 2 ونصف مليار.

موعد صرف الدفعة الـ 21 من حساب المواطن :

وينتظر الألاف بفارغ الصبر موعد صرف الدفعة الـ 21 من برنامج حساب المواطن، للحصول علي الدعم المادي، والمقرر صرفها يوم 10 أغسطس المقبل 2019، بعد الإنتهاء من كافة أعمال التسجيل للمستفدين عبر الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن.