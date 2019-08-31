رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي شهر أغسطس

يبحث الكثير من مستفيدي مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي عن موعد صرف المقطوعة لمستفيدي الضمان الإجتماعي، حيث تعتبر هذه المساعدة من أبرز المساعدات المالية التى تقدمها وزارة العمل والتنمية الأجتماعية، وتتميز المقطوعة كونها هي الوحيدة التي يتم صرفها بشكل دوري لكافة المستفيدين الذين حققوا كافة الشروط اللازمة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، ويتم صرف المقطوعة وفقاً للعديد من الشروط التي حددتها وزارة العمل، ومن ضمن تلك الشروط ضرورة أن تكون الأسرة من الأسر ذات الدخل المنخفض أو الاسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية.

شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية النقاب عن العديد من الشروط من أجل الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، وقد اوضحت الوزارة على ضرورة أن تتوافر تلك الشروط في المستفيد، من أجل الإستفادة من مساعدة المقطوعة المقدمة من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، ومن ضمن تلك الشروط ما يلي :-

يجب ان تكون الأسرة من الأسر ذات الدخل المنخفض او الأسر ذات الدخل المحدود. تعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الاعلى المقدم للمقطوعة. يتم تقديم الإعانة للمستفيدين بشكل سنوي لكافة المستفيدين من المقطوعة. تصرف المقطوعة مرة واحدة في السنة، ويتم التقديم لها بعد أن يتم إستلام سنة كاملة..

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة 1440

يبحث الكثير من مستفيدي مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي عن تفاصيل الضمان الإجتماعي، حيث صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية موقعاً من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث يمكنك الإستعلام من خلال تلك البوابة الإلكترونية.