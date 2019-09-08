رابط الإستعلام عن صلاحية إقامة وافد وتاريخ انتهاء الإقامة عبر بوابة أبشر







يبحث جميع المغتربين في المملكة العربية السعودية عن رابط الإستعلام عن صلاحية إقامة وافد، فموضوع صلاحية الإقامة من أهم المواضيع التي تشغل بال كل مغترب حتى يسير وفق القوانين المنظمة للدولة حتى لا يتعرض للترحيل فى حال عدم الإلتزام بها، ولأننا نعلم أهمية صلاحية الإقامة فى أي دولة نكتب لكم هذا المقال لكي ننصح كل مغترب ألا يعرض نفسه للمسائلة القانونية، ونحن فى موقعنا “نجوم مصرية” نوضح لكم فى هذا المقال رابط الإستعلام عن صلاحية الإقامة، فإلى نص المقال.







الإستعلام عن صلاحية الإقامة

يُمكنك كمغترب أن تعرف كل المعلومات والبيانات عن إقامتك هل هي سارية أم منتهية وموعد تجديدها من خلال الموقع الرسمي لبوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وننصح جميع إخواننا المغتربين بتقنين أوضاعهم وإتباع القوانين.







خطوات الإستعلام عن صلاحية الإقامة

هناك مجموعة من الخطوات لا بد لك من إتباعها لكي تعرف تفاصيل الإقامة الخاصة بك من صلاحية وتاريخ انتهاء، فقط اتبع الخطوات التالية:







أولاً ادخل إلى منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

للخدمات الإلكترونية. اكتب رقم الإقامة الخاص بك والرمز المرئي ثم اضغط عرض.

الآن تظهر لك بيانات إقامتك وتاريخ انتهائها.

وفى النهاية نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم مقال مميز، ولأي استفسار أو سؤال اترك تعليق بالأسفل بسؤالك، وسنرد عليكم فى أقرب وقت





