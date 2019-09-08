رابط الإستعلام عن توقيت صرف مساعدة المقطوعة شهر محرم 1441 الضمان الإجتماعي







أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية عن ما هي الطريقة التي يجب عليك الإستعلام والكشف والفحص عن المقطوعة عن شهر محرم في السنة الهجرية الجديدة، حيث أتاحت وزارة العمل الدخول إلى البوابة الإلكترونية التابعى لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية من خلال رقم الطلب أو رقم السجل المدني، أو القيام بالاتصال على الرقم 8001222777، ومن ثم ادخال رقم الهوية الخاص بالمستفيد بالمقطوعة، واختيار الخدمة المطلوبة المراد الاستعلام عنها، وهي المساعدة المقطوعة، حيث سيتم الرد عليكم بشأن موعد صرف المساعدة المقطوعة ، وأيضاً قيمة معاش الضمان الاجتماعي، ها وتعتبر مساعدة المقطوعة من أبرز المساعدات المالية التي يبحث عنها المواطنين في دولةالمملكة في هذه الاونة بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها بعض الأسر ذات الدخل المحدود.







مساعدة المقطوعة

تعمل مساعدة المقطوعة على القيام بمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض أو الأسر التى لا دخل لها، وتعتبر من أبرز المساعدات التمويلية لأنها تقوم بإستهداف تلك الفئة، لذلك نجدها من أحوج المساعدات المطلوبة، وتبلغ قيمة الدعم المقدم من خلال تلك المساعدة 30 ألف ريال سعودي، حيث يمكنك زيارة البوابة الإلكترونية للمقطوعة من خلال الرابط التالي الضمان الإجتماعي







شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

تعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الأعلى المقدم للمقطوعة. يتم تحديد الإعانة بناءاً على قيمة الدخل المقدم للأسرة أو عدد أفراد الأسرة. يجب أن يكون عمر المستفيد او المتقديم للإستفادة 35 عاماً.





