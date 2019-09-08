رابط الإستعلام عن الضمان الإجتماعي برقم الطلب والسجل للشهر الحالي 1441 هـ







يتساءل الكثير من المواطنين عن توقيت صرف الضمان الإجتماعي الدفعة الجديدة من أجل تسحين ظروف المعيشية للأسر ذات الدخل المنخفض أو الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، وتعتبر مساعدة المقطوعة من أبرز المساعدات التي يتم تقديمها للأسر التي حققت كافة الشروط التي أوضحتها الوزارة، وقد نوهت الوزارة على ضرورة تحقيق كافة الشروط من أجل الإستفادة من الضمان الإجتماعي، وسوف نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية كافة التفاصيل جميع الشروط اللازمة للإستفادة من المقطوعة، والفئات المستفيدة من الضمان الإجتماعي.







تعرف على الفئات المستفيدة من الضمان الإجتماعي

الأسر ات الدخل المنخفض أو الأسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية. الأرامل والملطقات. أسر السجناء. الاسرة التى غاب عنها عائلها.







مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1441

تعتبر مساعدة المقطوعة من أبرز المساعدات التمويلية التي يتم صرفها للمواطنين في المملكة، و تتعتبر من اهم المساعدات المالية التي تقدم من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، وتعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الاعلى المقدم للمقطوعة.







الإستعلام عن المقطوعة في الضمان

يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن موعد صرف المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث يمكنك من خلال زيارة البوابة الإلكترونية الإستعلام والكشف والتسجيل عن توقيت إيداع المقطوعة في الضمان الإجتماعي، وقد تم عمل ذلك من أجل التسهيل والتيسير على المواطنين في دولة المملكة.





