رابط الإستعلام عن إيداع مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي شهر ذي القعدة 1440 هـ

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كافة الإخبار حول مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، حيث يبحث الكثير من المستفيدين والمستفيدات من المقطوعة في دولة المملكة العربية السعودية عن توقيت صرف المقطوعة بالإضافة إلى رابط للإستعلام عن كافة تفاصيل المقطوعة بالإضافة إلى التسجيل فيها ، وقد صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في المملكة موقعاً من أجل تقديم كافة الخدمات ” الإستعلام ، التسجيل ” ، ويتميز الموقع بالسهولة واليسر في الإستخدام ، وتقوم الحكومة السعودية بعمل كل ما هو يهدف إلى مساعدة الأسر السعودية .

شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي

أن يكون المتقدم/ المتقدمة قد بلغ سن 35 عاماً. يمكن الحصول عليها مرة أخرى بعد مرور عام من الحصول عليها آخر مرة. يجب الا يتخطى دخل أسرة المتقدم للمساعدات المقطوعة الحد المانع للصرف. أن الحد الأعلى لمقطوعة الضمان الاجتماعي 30 ألف ريال سعودي. يتم تحديد قيمة المقطوعة عن طريق تحديد عدد أفراد الأسرة، ودخل أسرة المتقدم الشهري. تمنح المساعدة المقطوعة للأسر السعودية محدودة الدخل .

رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

قامت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بتخصيص موقع من أجل التقديم والإستعلام عن مساعدة المقطوعة ، حيث نوهت الوزارة على ضرورة التسجيل والإفصاح عن كافة البيانات بكل دقة ، وقد ناشدت كافة الاسر ذات الدخل المحدود أو الدخل المتوسط أو الأسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية بالتسجيل من خلال الرابط التالي هـــنــا