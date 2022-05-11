رابط استمارة تعداد السعودية 2022 وتفاصيل أسئلة التعداد

انطلقت خلال الساعات الماضية عملية التسجيل المشاركة في تعداد السعودية 2022 والذي يستهدف أن يسجل المواطنون السعوديون بياناتهم، وهو التعداد الأول الذي تجريه المملكة منذ 11 عاما، وهو أيضا التعداد الخامس في تاريخ المملكة، حيث أجرت من قبل أربعة تعدادات كان آخرها في 2022 وكان عدد السكان حينها 27 مليون و136 ألف و977 نسمة.

تفاصيل تعداد السعودية 2022

ويمكن للمواطنين المشاركة في تعداد السعودية 2022 من خلال الرابط الإلكتروني لاستمارة التعداد عبر رابط العدّ الذاتي الذي أعلنته الهيئة العامة للإحصاء من هنا

يسهم تعداد السعودية 2022 في تأكيد البيانات المسجلة في توكلنا وأبشر ويصل إلى الأفراد غير المسجلين فيهما، وذلك بهدف توفير إحصاء كامل ودقيق لعدد السكان في المملكة وكذلك خصائص السكن والحالة الصحية والمستوى التعليمي وكل بيانات أفراد الأسرة من جميع الأعمار، وذلك بهدف رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتخطيط لتطوير المدن والخدمات العامة.

ويمكن المشاركة في تعداد السعودية 2022، عن طريق واحدة من هذه الخطوات:

العد الذاتي تعبئة استمارة التعداد إلكترونيا

محطات العد، وزيارة محطات العد في مراكز التسوق وتعبئة استمارة التعداد

العد الميداني واستقبال الباحث الميداني في المنزل وتعبئة الاستمارة

وتشمل أسئلة تعداد السعودية 2022 52 سؤالا تتمحور حول

نوع السكن

الحالة الوظيفية

الحالة الصحية

حالة التملك

مستوى الدخل

المستوى التعليمي

وتعد البيانات التي بدأ تعداد السعودية 2022 في جمعها مكملة لبيانات السجلات الإدارية عند مختلف الجهات، ويعد هذا التعداد من أهم مصدر من مصادر البيانات الاجتماعية والاقتصادية، وسيوفر معلومات عن المستوى الصحي والاجتماعي والتعليمي لأفراد الأسرة في كل المجتمع السعودي، لأنه يشمل الأسر والأفراد من المواطنين داخل وخارج المملكة بصفة مؤقتة لفترات أقل من 12 شهر سواء للدراسة أو العلاج أو التجارة، أو غير ذلك من أغراض السفر ويتم عدهم ضمن أفراد أسرهم المقيمة داخل المملكة.

كما سيشمل تعداد السعودية 2022 المقيمين بشكل دائم في المملكة، لكن لن يشمل زائري المملكة العربية السعودية بهدف الحج أو العمرة أو السياحة.