رابط استعلام نتائج قبول الوظائف التعليمية 1444 عبر منصة جدارة للوظائف eservices.masar.sa

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن نتائج قبول الوظائف التعليمية 1444 خاصة بعد إعلان وزارة التعليم النتائج مساء أمس الخميس علي منصة جدارة للوظائف، دعت وزارة التعليم السعودية المرشحين مبدئياً لشغل 11547 وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1444 فقاً للوائح التنفيذية لوزارة الموارد البشرية الاطلاع علي النتيجة من منصة جدارة.

استعلام نتائج قبول الوظائف التعليمية 1444

يمكن للمتقدمين الحصول علي نتائج الوظائف التعليمية من خلال منصة جدارة وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة، وهي تكون وفقاً للنحو التالي:-

الذهاب إلي منصة جدارة على شبكة الأنترنت “من هنا“.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم وكلمة السر.

اختيار من الصفحة زر الاستعلام عن الوظائف التعليمية.

يتم عرض لك النتيجة في صفحة أخري.

مسوغات واشتراطات شغل الوظيفة

وفقاً لما نشرتة وكالات الأنباء المختلفة في المملكة العربية السعودية بإن هذه النتيجة هي نتيجة القبول المبدئي في الوظيفة، وإن هذا عبارة عن أخطار من وزارة التعليم للمشرحين حيث سيتم القبول النهائي بعد الإنتهاء من الفحص الطبي المعتمد لدي إدارات التعليم في مقر الوظيفة في الفترة ما بين 14 إلي 25 أغسطس الجاري، وسيتم إخطار المتقدمين بموعد المقابلة الشخصية عن طريق رسالة SMS.

ويذكر بإن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية إعلنت في يوم 28 يوليو الماضي عن فتح باب التقديم علي 11547 بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للأئحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية علي وظيفة معلم ممارس للعام الدراسي الجديد 1444، علي التخصصات التالية “الرياضيات، اللغة الإنجليزية، إدارة الأعمال، المهارات الرقمية، الفيزياء، الكيمياء، والأحياء”.

شروط الوظائف التعليمية 1444

قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بوضع عدد من الشروط التي لابد من إن تتوافر ليتم القبول في الوظائف التعليمية وهي تكون كالأتي:-