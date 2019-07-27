رابط إستعلام مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي عن شهر ذو الحجة 1440هـ

يزداد البحث مع إقتراب عيد الأضحي المبارك، وإقتراب بداية موسم الحج، حول مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعية بدولة المملكة العربية السعودية، كما وتستمر التساؤلات من قبل الكثير من المواطنين المؤهلين من أجل إستلام المقطوعة والتي تصدر مبالغها في وزارة العمل والتنمية الإجتماعية كل فترة زمنية، وسوف نقوم من خلال موقع نجوم مصرية بنشر رابط من اجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة من خلال رقم السجل المدني أو رقم الهوية الوطنية،وتقدم المقطوعة لكافة المواطنين من خلال العديد من الشروط التي كشفتها وزارة العمل في المملكة، وتصرف تلك المساعدة للعديد من الفئات التي تستحقها، ومن ابرز تلك الفئات أصحاب الدخل المنخفض او الأسر الي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية .

مبالغ مساعدة المقطوعة

تعتبر مساعدة مالية تقدم من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية من خلال وكالة الضمان الإجتماعي للأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجات الأساسية، وذلك وفق العديد من الشروط، وتقوم الوزارة بفحص ودراسة الطلب المقدم ودراسة الحالة من اجل معرفة إمكانية إستحقاق قيمة المقطوعة.

شروط التسجيل للإستفادة من الضمان الإجتماعي

تصرف المقطوعة للأسر ذات الدخل المحدود او الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجتها الأساسية . 30 ألف ريال سعودي هو الحد الأعلى لتقديم المقطوعة. يتم دراسة الطلب والحالة قبل إقرار إيداع المقطوعة . تصرف المقطوعة مرة واحدة في السنة للأسر التي هم على قوائم الإنتظار .

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

يتم إستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي من قبل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعية في دولة المملكة من خلال زيارة مكاتب العمل، أو من خلال زيارة رابط الإستعلام الذي خصصته الوزارة أو عن طريق السجل المدني أو من خلال رقم الطلب وذلك ضمن بيانات مطلوبة من خلال الموقع الإلكتروني ويمكنك زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي هــــنــــا