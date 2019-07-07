رابط أسماء المستفيدين من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ذي القعدة 1440

نتابع معكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية عبر موقع نجوم مصرية كافة أخبار الضمان الإجتماعي ، حيث تعتبر المساعدة من أبرز البرامج التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة وذلك من أجل إنعاش العديد من الأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط أو المحدود ، والتي لا تقتدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية ، وقد وضعت وزارة العمل العديد من الشروط من اجل الإستفادة من المقطوعة المقدمة من قبل الوزارة ، ويتم إختيار المستفيدين وفقاً لدراسة تقوم بها الوزارة ، هذا ويتم تحديد الدعم للأسر وفقاً لشروط معينة من بينها عدد أفراد الأسرة ودخل الأسرة .
تعمل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية على تقديم كل ما هو يهدف إلى التخفيف عن المواطن السعودي صاحب الدخل المحدود أو المتوسط ، وذلك من أجل الإرتقاء بالمستوي المعيشي والإقتصادي له ، وقد حددت الوزارة الأسر الأكثر إحتياجاً وطالبت كافة المواطنين من أصحاب الدخل المتدني بالتسجيل في هذا البرنامج .
شروط الضمان الإجتماعي للإستفادة من مساعدة المقطوعة
- أن يكون عمر المتقدم 35 عاماً فأكثر.
- يستطيع كل مواطن الحصول على المساعدة المقطوعة مرة أخرى بعد مرور عام من الحصول عليها آخر مرة.
- تمنح المساعدات المقطوعة لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي ومحدودي الدخل.
- أن الحد الأقصى لقيمة المساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي.
- أن يكون دخل الأسرة الشهري غير متجاوز الحد المانع للصرف.
- يتم تحديد قيمة الإعانات الشهرية من خلال تحديد عدد أفراد الأسرة الشهري ودخلهم الشهري.
الإستعلام عن الضمان الإجتماعي
صممت وزارة العمل في السعودية موقع من أجل الإستعلام عن الضمان الإجتماعي ، وذلك من أجل توفير الوقت والجهد ، ومن أجل الإستعلام عن توقيت وموعد صرف مساعدة المقطوعة ، ويمكنك عزيزي المواطن الإستعلام من خلال الرابط التالي هـــنــــا
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