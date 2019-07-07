رابط أسماء المستفيدين من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ذي القعدة 1440

نتابع معكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية عبر موقع نجوم مصرية كافة أخبار الضمان الإجتماعي ، حيث تعتبر المساعدة من أبرز البرامج التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة وذلك من أجل إنعاش العديد من الأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط أو المحدود ، والتي لا تقتدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية ، وقد وضعت وزارة العمل العديد من الشروط من اجل الإستفادة من المقطوعة المقدمة من قبل الوزارة ، ويتم إختيار المستفيدين وفقاً لدراسة تقوم بها الوزارة ، هذا ويتم تحديد الدعم للأسر وفقاً لشروط معينة من بينها عدد أفراد الأسرة ودخل الأسرة .

تعمل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية على تقديم كل ما هو يهدف إلى التخفيف عن المواطن السعودي صاحب الدخل المحدود أو المتوسط ، وذلك من أجل الإرتقاء بالمستوي المعيشي والإقتصادي له ، وقد حددت الوزارة الأسر الأكثر إحتياجاً وطالبت كافة المواطنين من أصحاب الدخل المتدني بالتسجيل في هذا البرنامج .

شروط الضمان الإجتماعي للإستفادة من مساعدة المقطوعة