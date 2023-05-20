رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي: جاهزة لخوض المهمة و فخورة بتمثيل المملكة

أكدت أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة، ريانة برناوي، أنها الان مستعدة وجاهزة لخوض المهمة العلمية الفضائية المتجهة لمحطة الفضاء الدولية في موعدها المرتقب في يوم 21 من شهر مايو الجاري.

وقالت رائدة الفضاء السعودية “برناوي” في تصريحات لها من خلال مقطع فيديو تم نشره على الحساب الرسمي لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن من أجمل اللحظات التي تعيشها والتي مرت في حياتها وقت استقبالها مكالمة من الهيئة السعودية للفضاء وإعلامها بقبولها في برنامج رواد الفضاء.

"إحساسي بالفخر بهذه المهمة، أكبر شعور أنا أشعر فيه" أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة ريانة برناوي @Astro_Rayyanah قبل انطلاق رحلتها #نحو_الفضاء pic.twitter.com/sVQ8XMNNPe — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) May 20, 2023

كما أضافت ريانة أنها قد تلقت تدريبات مكثفة خلال البرنامج، منوهة إلى أن جميع الذين تدربوا يأتون من أوطان وجنسيات مختلفة ولكن الذي يجمع بينهم هو حب الفضاء.

ومن جانبها فقد عبرت رائدة الفضاء السعودية عن إحساسها بالفخر والعزة بهذه المهمة ولأنها تمثيل المملكة العربية السعودية خلال الرحلة، مشيرة إلى أن دعم المرأة من أهم محاور رؤية السعودية سنة 2030.

وأشارت أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة إلى أن هذه الرحلة الفضائية تعتبر ثمرة من ثمار رؤية السعودية سنة 2030.