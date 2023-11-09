رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمملكة: تم فتح المجال للنساء لشغل الوظائف القضائية والأمنية والعسكرية والعمل في النيابة العامة

صرحَت رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية (هلا التويجري) أن المملكة قدمت إصلاحات تشريعية وتنفيذية فاقت الخمسين إصلاحًا أسهمت في تطوير الإطار القانوني لتعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها.

رئيس لجنة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية مصدر الصورة: العين الإخبارية

كما أكدت أنه تم فتح المجال للنساء لشغل الوظائف القضائية والأمنية والعسكرية، والعمل كعضوات في النيابة العامة على قدم المساواة مع الرجال، وقد بلغ عدد أعضاء النيابة العامة من الجانب النسائي 200 عضوة، ومن المنسوبات الإداريات 282 موظفة، وعدد المتدربات 238 متدربة، كما بلغ عدد العاملات في الجهات الأمنية والعسكرية أكثر من 8 آلاف عاملة، وعدد العاملات في وزارة الداخلية والقطاعات والإمارات التابعة لها إلى أكثر من 9 آلاف عاملة بها.

ولفتت إلى أن المرأة المسلمة تواجه اليوم العديد من التحديات في سبيل ممارسة حقوقها التي كفلها الإسلام لها ومنها حرمانها من بعض حقوقها في بعض المجتمعات، وما تواجهه بسبب التغاضي عن معالجة نشر خطاب الكراهية مما يضيف تحديًا أكبر على المرأة المسلمة في تمسكها بعقيدتها الدينية.

كما أشارت إلى ما تعيشه اليوم المرأة الفلسطينية الصابرة المناضلة، وخاصة في قطاع غزة من ظروف مأساوية وغير إنسانية ناجمة عما تشنه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين من حرب وعدوان على الضحايا.

كما أشار أيضًا وزير الخارجية السعودي إلى ضرورة العمل من أجل حصول المرأة الفلسطينية على حقوقها ونبذ العنف والفقر والحصول على حقوقها في التعليم والصحة والعمل والعيش بأمان، وهذا يشير إلى أن موقف المملكة العربية السعودية ينادي بتعزيز حقوق المرأة والحفاظ عليها واعطائها حقوقها كاملة في كافة مجالات الحياة.