رئاسة المسجد النبوي تضاعف استعداداتها لصلاة عيد الأضحى

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عن مضاعفة جهودها في كافة خدماتها المختلفة، تزامنًا مع استقبال الزوار والمصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت الرئاسة أنه ضمن الجهود المبذولة قد تم فرش المسجد النبوي بنحو 25 ألف سجادة يتم تعقيمها بألف لتر، إضافة إلى تعطيرها بنحو 500 لتر معطر طبيعي.

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وأضافت أنه سيتم توزيع نحو 15 ألف حافظة ماء زمزم في مختلف أروقة المسجد النبوي على جميع الزوار والمصلين القادمين لصلاة العيد.

وأشارت إلى أنه سيتم تزويج 80 ألف عبوة ماء زمزم لإيصال الماء المبارك إلى جميع الزوار والقادمين، وتقديم أجود أنواع الطيب والبخور الطبيعية، مع الاستمرار في تعقيم وتطهير المسجد النبوك على مدار الساعة.