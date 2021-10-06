رئاسة الحرمين تزف مفاجأة سارة بشأن الوظائف الموسمية لمواطنيها

أعلنت خلال الساعات القليلة الماضية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم الأربعاء الموافق 6 من أكتوبر 2021 عن مفاجأة سارة لجميع المواطنين السعوديين والسعوديات، حيث كشفت عن توفر عدد من الوظائف الموسمية المؤقتة للرجال والنساء من اجل العمل بالمسجد الحرام خلال الفترة القادمة، كما كشفت عن موعد التقديم على تلك الوظائف.

رئاسة الحرمين وشروط الوظائف الموسمية للمواطنين

وأوضحت بعض وسائل الإعلام السعودية أن رئاسة الحرمين أكدت أن موعد التقديم على تلك الوظائف سوف يبدأ من يوم الأحد الموافق 4-3-1443 هـ، وينتهي يوم الاثنين الموافق 5-3-1443هـ، كما أعلنت عن عدد من الشروط الهامة التي يجب توافرها في المتقدمين، والتي من أهمها أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وألا يقل سن المتقدم أو المتقدمة عن 20 عاماً.

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الشروط العامة

الاستعداد للعمل في أي وقت.

سعودي الجنسية.

ألا يقل السن للمتقدم عن عشرون عاماً.

أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة.

طباعة البيانات من منصة أبشر السعودية في حال القبول المبدئي له.

ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية.

ومن جنبها أشارت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية أن التقديم سوف يكون إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الموسمي بالمملكة والخاص برئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويمكن التقديم على الوظائف من هنا.