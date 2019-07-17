رؤية السعودية 2030 وأهدافها

قامت المملكة العربية السعودية بانشاء برنامج رؤية 2030 برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و جاء ذلك تحت مراقبة رئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية والهدف من رؤية 2030 هو انشاء 80 مشروعاً ضخماً بتكلفة تصل الي 3.7 مليار سعودى للمشروع الواحد و سيتم تنفيذ ذلك بمشاركة القطاعى الحكومى و الخاص و هناك العديد من البرامج التي إعتمادتها المملكة لتحقيق رؤية 2030 .
برامج رؤية السعودية
- برنامج التحول الوطنى .
- برنامج تحقيق التوازن المالى.
- برنامج ريادة الشركات الوطنية.
- برنامج الإسكان السعودى.
- برنامج الشراكات الاستراتيجية.
- صندوق الاستثمارات العامة السعودية.
- برنامج تطوير القطاع المالى .
أهداف رؤية السعودية
تنقسم أهداف رؤية السعودية إلى قسمين و سيتم تحقيق جزءاً من هذه الأهداف في 2020 و الجزء الاخر سيتم الانتهاء منه بحلول عام 2030.
الاهداف التى تسعى المملكة الي الانتهاء منها فى 2020 هى :
- تنفيذ أكثر من 450 نادى تعمل على تقديم خدمات مختلفة.
- رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 50% إلى 70%.
- تدريب العديد من الموظفين الحكوميين و التي يبلغ عددهم حوالي 500 ألف موظف ليتمكنوا من إدارة الموارد البشرية.
الاهداف التي تسعى المملكة الي الانتهاء منها فى2030 هى :
- زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة إلى 35%
- زيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى واحد تريليون ريال سعودى سنويًا .
- الوصل إلى المركز 20 فى فاعلية الحكومة.
- زيادة نسبة الذين يمارسون الرياضة مرة أسبوعيًا إلى 40%.
- زيادة نسبة الانتاج المحلى في قطاع النفط والغاز إلى 75%.
- الرقي بمؤشر رأس المال الاجتماعى إلى المرتبة 10 .
- زيادة عدد المواقع الأثرية التي يتم تسجيلها فى منظمة اليونسكو إلى الضعف.
- زيادة نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل إلى 30%.
- جعل 3 مدن سعودية من بين أفضل 100 مدينة فى العالم.
- خفض معدل البطالة إلى 7% .
- زيادة إنفاق الأسر على البرامج الترفيهيةالي6% .
- السعي لاستقبال 30 مليون معتمر.
- رفع متوسط العمر إلى 80 سنة.
- رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65%.
- زيادة نسبة مدخرات الأسر من دخلها إلى 10%.
- الوصول بالمملكة إلى المرتبة 25 في الخدمات اللوجستية.
- زيادة مساهمة القطاع غير الربحى إلى 5% .
- زيادة الاستثمارات الأجنبية إلى 5.7%.
- زيادة عدد المتطوعين فى القطاع غير الربحي إلى مليون متطوع.
- الوصول بمؤشر التنافس العالمي إلى المركز العاشر .
- الوصول بمؤشر الحكومة الإلكترونية إلى المركز الخامس .
- زيادة الاستثمارات العامة إلى 7 تريليون ريال سعودى.
- الوصول بالاقتصاد إلى المرتبة 15.
كل هذه الأهداف الغرض منها الارتفاع بشأن المملكة و جعلها فى اوائل الدول المتقدمة وكذلك رفع الواعي لدي المواطنين و توفير فرص عمل لأبنائها مع جذب الاستثمارات الى المملكة،ايضاً توفير وسائل الترفيه والراحه للمواطنين .
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