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رؤية السعودية 2030 وأهدافها

كتب صالحفي آخر تحديث
رؤية السعودية 2030 وأهدافها
رؤية السعودية 2030

قامت المملكة العربية السعودية بانشاء برنامج رؤية 2030 برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و جاء ذلك تحت مراقبة رئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية والهدف من رؤية 2030 هو انشاء 80 مشروعاً ضخماً بتكلفة تصل الي 3.7 مليار سعودى للمشروع الواحد و سيتم تنفيذ ذلك بمشاركة  القطاعى الحكومى و الخاص و هناك العديد من البرامج التي إعتمادتها المملكة لتحقيق رؤية 2030 .

برامج رؤية السعودية

  • برنامج التحول الوطنى .
  • برنامج تحقيق التوازن المالى.
  • برنامج ريادة الشركات الوطنية.
  •  برنامج الإسكان السعودى.
  • برنامج الشراكات الاستراتيجية.
  • صندوق الاستثمارات العامة السعودية.
  • برنامج تطوير القطاع المالى .

أهداف رؤية السعودية

تنقسم أهداف رؤية السعودية  إلى قسمين و سيتم تحقيق جزءاً من هذه الأهداف في 2020 و الجزء الاخر سيتم الانتهاء منه بحلول عام 2030.

 الاهداف التى تسعى المملكة الي الانتهاء منها فى 2020 هى :

  • تنفيذ أكثر من 450 نادى تعمل على تقديم خدمات مختلفة.
  • رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 50% إلى 70%.
  • تدريب العديد من الموظفين الحكوميين و التي يبلغ عددهم حوالي  500 ألف موظف ليتمكنوا من إدارة الموارد البشرية.

الاهداف التي تسعى المملكة الي الانتهاء منها فى2030 هى :

  • زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة إلى 35%
  • زيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى واحد تريليون ريال سعودى سنويًا .
  • الوصل إلى المركز 20 فى فاعلية الحكومة.
  • زيادة نسبة الذين يمارسون الرياضة مرة أسبوعيًا إلى 40%.
  • زيادة نسبة الانتاج المحلى في قطاع النفط والغاز إلى 75%.
  • الرقي بمؤشر رأس المال الاجتماعى إلى المرتبة 10 .
  • زيادة عدد المواقع الأثرية التي يتم تسجيلها فى منظمة اليونسكو إلى الضعف.
  •  زيادة نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل إلى 30%.
  •  جعل 3 مدن سعودية من بين أفضل 100 مدينة فى العالم.
  • خفض معدل البطالة إلى 7% .
  • زيادة إنفاق الأسر على البرامج الترفيهيةالي6% .
  • السعي لاستقبال 30 مليون معتمر.
  • رفع متوسط العمر إلى 80 سنة.
  • رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65%.
  • زيادة نسبة مدخرات الأسر من دخلها إلى 10%.
  • الوصول بالمملكة إلى المرتبة 25 في الخدمات اللوجستية.
  • زيادة مساهمة القطاع غير الربحى إلى 5% .
  • زيادة الاستثمارات الأجنبية إلى 5.7%.
  • زيادة عدد المتطوعين فى القطاع غير الربحي إلى مليون متطوع.
  • الوصول بمؤشر التنافس العالمي إلى المركز العاشر .
  • الوصول بمؤشر الحكومة الإلكترونية إلى المركز الخامس .
  • زيادة الاستثمارات العامة إلى 7 تريليون ريال سعودى.
  • الوصول بالاقتصاد إلى المرتبة 15.

كل هذه الأهداف الغرض منها الارتفاع بشأن المملكة و جعلها فى اوائل الدول المتقدمة وكذلك رفع الواعي لدي المواطنين و توفير فرص عمل لأبنائها مع جذب الاستثمارات الى المملكة،ايضاً توفير وسائل الترفيه والراحه للمواطنين .

عن الكاتب

صالح

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