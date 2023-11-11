رؤساء وزعماء العالم العربي والإسلامي يصلون الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة من أجل غزة

وصل اليوم السبت عدد من رؤساء العالم العربي للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة الغير عادية والتي تنظمها منظمة التعاون الإسلامي ومجلس جامعة الدول العربية، والتي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض بشكل استثنائي لمتابعة تطورات الموقف في غزة، وذلك وفقاً لما جاء في البيان الصادر عن القمة والمنشور عبر وكالة الأنباء السعودية واس.

انعقاد القمة العربية الإسلامية من أجل غزة في الرياض- المصدر: وكالة الأنباء السعودية واس عبر x

القمة العربية الإسلامية الاستثنائية

وأكد البيان الصادر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة أن هذا الانعقاد يأتي انطلاقاً من الدور المحوري والقيادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية خلال رئاستها للقمة الإسلامية رقم 14، وتأكيداً على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة بذل كل الجهود اللازمة للوصول للحل العادل للقضية الفلسطينية وفق الثوابت والمواثيق الدولية.

هذا وقد دعت السعودية لانعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة بعد اندلاع الحرب في فلسطين، وأكدت المملكة مراراً على رفضها لما يحدث في غزة والضفة الغربية، وإدانتها للمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الغاشم من قتل الأبرياء والأطفال وتهجر سكان قطاع غزة، وعدم التزامها بالأعراف والمواثيق الدولية.

عاجل 🔴 بدء توافد رؤساء الدول والوفود إلى مقر القمة العربية الإسلامية في الرياض . 🇸🇦🇸🇦#قمة_عربية_إسلامية_بالسعودية pic.twitter.com/wL8QzBjE8a — خبر عاجل (@AJELNEWS24) November 11, 2023

هذا وتهدف القمة العربية الإسلامية المشتركة الغير عادية إلى تكثيف الجهود للدول العربية والإسلامية المشتركة في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان لمواجهة العدوان الإسرائيلي على الأراضي المحتلة، وتحميل إسرائيل مسؤولية التصعيد في قطاع غزة.

الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية

ومن ضمن الدول المشاركة في القمة كانت أوزبكستان وإيران وأندونيسيا ومصر وقطر وعمان، والبحرين والكويت وماليزيا والعراق، والأردن والإمارات وقيرغيزستان ولبنان، وسوريا والمغرب وليبيا، وهناك بعض المواقع الصحفية السعودية أفادة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سوف يشارك في القمة التي تعقداليوم في الرياض.