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د. بتول باز: قطاع التقنية الحيوية سيخلق 11 ألف وظيفة بحلول 2040

أحمد مراد

صرحت نائبة رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لقطاع الصحة، د. بتول باز، بأن قطاع التقنية الحيوية من القطاعات الواعدة الذي يحتوي على فرص واعدة، حيث يمكن للمستثمرين ورواد الأعمال، وشركات الأدوية، والشركات الناشئة والمتوسطة أن تساهم في الفرص الذي يخلقها قطاع التقنية الحيوية عن طريق الاستثمار، وعن طريق البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال، ومن المتوقع أن يوفر قطاع التقنية الحيوية بحلول عام 2040 عدد من الوظائف النوعية التي ستصل إلى 11 ألف فرصة عمل ووظيفة نوعية.

بتول الباز توضح فائدة قطاع التقنية الحيوية في الاقتصاد الوطني السعودي

د. بتول باز أثناء الحوار مع الإخبارية- المصدر: الإخبارية

جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني أجرته نائب رئيس المدينة التقنية مع قناة الإخبارية، وأضافت باز أن حجم الإنفاق على ذلك القطاع سيبلغ 3% من الناتج المحلي، وأنه سوف يساهم في الناتج الغير النفطي بمبلغ يقترب من 30 مليار ريال.

 

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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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