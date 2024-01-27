د. بتول باز: قطاع التقنية الحيوية سيخلق 11 ألف وظيفة بحلول 2040

صرحت نائبة رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لقطاع الصحة، د. بتول باز، بأن قطاع التقنية الحيوية من القطاعات الواعدة الذي يحتوي على فرص واعدة، حيث يمكن للمستثمرين ورواد الأعمال، وشركات الأدوية، والشركات الناشئة والمتوسطة أن تساهم في الفرص الذي يخلقها قطاع التقنية الحيوية عن طريق الاستثمار، وعن طريق البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال، ومن المتوقع أن يوفر قطاع التقنية الحيوية بحلول عام 2040 عدد من الوظائف النوعية التي ستصل إلى 11 ألف فرصة عمل ووظيفة نوعية.

د. بتول باز أثناء الحوار مع الإخبارية- المصدر: الإخبارية

جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني أجرته نائب رئيس المدينة التقنية مع قناة الإخبارية، وأضافت باز أن حجم الإنفاق على ذلك القطاع سيبلغ 3% من الناتج المحلي، وأنه سوف يساهم في الناتج الغير النفطي بمبلغ يقترب من 30 مليار ريال.