ديوان المظالم يُعلن إطلاق بوابة الجهات الحكومية الرقمية

أُعلن اليوم الأربعاء عن إطلاق بوابة “الجهات الحكومية الرقمية” من قِبَل ديوان المظالم، والتي تهدف إلى توحيد الإجراءات والأعمال لجميع جهات الإدارة في القضاء الإداري، فالبوابة تعمل بالتكامل مع المنصات الأخرى التابعة للقضاء الإداري مما يتيح الوصول إلى جميع الإجراءات والاستعلامات والعمليات والمؤشرات والتقارير للجهات الحكومية وممثليها.

شعار ديوان المظالم السعودي _ منصة إكس

بوابة الجهات الحكومية الرقمية

أطلق الدكتور خالد بن محمد اليوسف رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري “بوابة الجهات الحكومية الرقمية” والتي تُجمع كافة الإجراءات والأعمال لجميع جهات الإدارة في القضاء الإداري.

كما أوضح اليوسف أن هدف البوابة هو تسهيل الأعمال وتحسينها والمساهمة في تطويرها لدى جهات الإدارة؛ لتعزيز مبدأ الحكم الرشيد، كما أشار إلى سعي ديوان المظالم في الاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز خدمات الحكومة الرقمية، مؤكدًا دور المملكة في تفعيل وتنفيذ نظريات وعمليات الحكومة الرقمية على أرض الواقع، وتأثير هذه العمليات في تحسين وتسريع الإجراءات والأعمال القضائية.

من الجدير بالذكر أن الإعلان عن هذه البوابة جاء ضمن مشاركة معالي رئيس ديوان المظالم في جلسة رئيسية عبر ملتقى الحكومة الرقمية، الذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية وأقيم يوم أمس الثلاثاء.

كذلك قد أكد ديوان المظالم تطلعه للاستفادة من التقنيات الحديثة لتطوير خدمات الحكومة الرقمية، مع التأكيد على دور المملكة في تفعيل وتنفيذ مفاهيم وعمليات الحكومة الرقمية في الواقع، وتأثير هذه الرقمنة في تحسين وتسريع الإجراءات والأعمال القضائية.