ديمة اليحيى تستقبل رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في مقر منظمة التعاون الرقمي

استقبلت اليوم الأحد، ديمة اليحيى، الأمين العام المؤسس لمنظمة التعاون الرقمي بالمملكة العربية السعودية، الدكتور خالد الزامل، رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بدولة الكويت، في مقر منظمة التعاون الرقمي.

وصرحت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي بالمملكة عبر تدوينة لها بمنصة “إكس”، أنه جرى خلال الاجتماع بينها وبين رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات الكويتية، عدد من المناقشات حول تقدم الكويت الرقمي ودورها الريادي في تعزيز التعاون الرقمي الدولي، بصفتها رئيس مجلس المنظمة لعام 2025.

وأكدت اليحيى أن دولة الكويت تواصل تعزيز الموقع الريادي لها من خلال العديد من المشاريع التي تعزز مرونة وصمود اقتصادها الرقمي، وذلك مثل:

إطلاق الجيل الخامس المتقدم.

تطوير النظام الآلي لراقبة الطيف الترددي وتحليله.

تحقيق المركز الرابع على مستوى العالم في مئشر تنمية الاتصالات 2025 بدرجة 98.4.

وأضافت اليحيى بأن الكويت تقود مبادرات المنظمة في مجالات مكافحة المعلومات المضللة، وإطلاق أداة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن منظمة التعاون الرقمي تتطلع إلى مزيد من التعاون من أجل تحقيق رؤية الكويت الرقمية وازدهارها.