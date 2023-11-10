دوريات الأمن بجازان تُطيح بشبكة مخدرات: ضبط شخصين بحوزتهما 23,909 أقراص مخدرة

تمكنت الدوريات الأمنية في منطقة جازان من القبض على شخصين يحملان الجنسية اليمنية والجنسية السعودية، بتهمة ترويج المخدرات، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من مادة الحشيش المخدر و23,909 قرصًا من المخدرات التي تخضع لتنظيم التداول الطبي، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما وتم تسليمهما إلى الجهة المختصة للتحقيق.

دوريات الأمن السعودي - مصدر الصورة: تويتر

وتهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي نشاطات تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات، حيث يمكن التواصل بهذا الخصوص من خلال الأرقام التالية: 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في باقي مناطق المملكة، كما يمكن الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو إرسال بريد إلكتروني على 995@gdnc.gov.sa. سيتم التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة.

وفي وقت سابق، تم ضبط ستة أشخاص من الجنسية الباكستانية في العاصمة المقدسة، وهم مخالفين لنظام البيئة، حيث كانوا يحملون حطب محلي للبيع، وتم تسليم المضبوطات إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تأتي هذه الجهود في إطار مكافحة تجارة وتسويق الحطب المحلي غير المشروع داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق الرئيسية التي تربط المناطق، وتعزيز الوعي العام بضرورة الإبلاغ عن مثل هذه النشاطات من خلال مختلف المنصات.

وفي حادثة مشابهة، قامت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالقبض على شخصين في منطقة المدينة المنورة بتهمة ترويج المادة المخدرة المعروفة بالإمفيتامين، حيث تم إيقافهما وأُتخذت الإجراءات النظامية اللازمة، ثم تم تسليمهما إلى النيابة العامة للتحقيق.