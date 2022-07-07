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منصة دروب تعلن عن دورات مجانية لتطوير مهارات اللغة الإنجليزية، وشركة أرامكو تطلق “برنامج التدرج” لحملة الثانوية

محمد خير الحوراني

كشفت منصة دروب التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة عن مجموعة من الدورات المجانية التي تهدف لتطوير مهارات اللغة الانجليزية، كما أعلنت شركة أرامكو في المملكة عن إطلاق برنامج التدرج لخريجي وخريجات مرحلة الثانوية (APNE) المنتهي بالتوظيف 2022م.

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دورات مجانية لتطوير مهارات اللغة الانجليزية

أعلنت “منصة دروب” في المملكة العربية السعودية، وهي إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة (هدف)، إطلاق مجموعة من الدورات المجانية التي تهدف لتطوير مهارات اللغة الانجليزية للشباب السعودي عن بعد.

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الدورات المجانية المُتاحة

وأوضحت منصة دروب في المملكة أن الدورات المتاحة تشمل

  1. مهارات المحادثة باللغة الإنجليزية للمبتدئين
  2. دورة أساسيات اللغة الإنجليزية في (الكتابة)
  3. دورة أساسيات اللغة الإنجليزية في (القواعد)
  4. دورة أساسيات اللغة الإنجليزية في (القراءة)
  5. دورة أساسيات اللغة الإنجليزية في (الاستماع)
  6. الإعداد لاختبار اللغة الإنجليزية (IELTS)
  7. الإعداد لاختبار اللغة الإنجليزية (IELTS)
  8. استخدام قواعد اللغة الإنجليزية الأساسية
  9. مهارات الاستماع في اللغة الإنجليزية

موعد وطريقة التقديم

مضيفة أنَّ التقديم متاح حالياً عبر اختيار الدورة المناسبة والتقديم من هنا، كما بيَّنت المنصة أنَّ إصدار شهادة إتمام المسار التدريبي يتم بعد الانتهاء من الدورات الإلزامية للمسار.

برنامج التدرج لخريجي وخريجات مرحلة الثانوية (APNE)

كما أعلنت شركة أرامكو السعودية عن إطلاق برنامج التدرج لخريجي وخريجات مرحلة الثانوية (APNE) المنتهي بالتوظيف 2022م.

أرامكو تعلن برنامج التدرج لخريجي الثانوية المنتهى بالتوظيف

شروط التقديم في البرنامج

  1. أن يحمل المتقدم أو المتقدمة الجنسية السعودية.
  2. أن يكون من خريجي وخريجات الثانوية (علوم طبيعية، علوم شرعية، تجارية وصناعية).
  3. أن يكون معدل الثانوية 75 فأعلى.
  4. أن تكون درجة اختبار القدرات 72 فأعلى (يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي).
  5. ألَّا يزيد عمر المُتقدم أو المتقدمة عن 24 سنة هجرية.
  6. أن تكون سنة التخرج من الثانوية: (1440/1439) (1441/1440) (1442/1441) ( 1443/1442).
  7. أن يرفق مع الطلب سجل المخالفات المرورية للسنتين الماضيتين والصادر من الإدارة العامة للمرور.

موعد وطريقة التقديم

وأوضحت شركة أرامكو أنَّ التقديم مُتاح حالياً وينتهي يوم الإثنين (3:30 مساءً) بتاريخ 1443/12/26هـ الموافق 2022/07/25م، عبر الرابط التالي من هنا.

محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


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