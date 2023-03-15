دوام رمضان 1444 للقطاع العام والخاص والمدارس.. “الموارد البشرية” تُجيب و”التعليم” تُوضح موعد بداية الدراسة

قرارات عِدة تم إصدارها في المملكة العربية السعودية بحلول يوم الثلاثاء 22 شعبان 1444 هـ المُوافق 14 مارس / آذار 2023 مـ، ويجدر الإشارة إلى أن تِلك القرارات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمواعيد الدوامات وساعات العمل في رمضان فضلاً عن مواعيد بداية الدراسة، ولذلك “نجوم مصرية” يُوضح لكم تفاصيل دوام رمضان 1444 للقطاع الخاص والعام والمدارس.

“الموارد البشرية” تُوضح ساعات العمل

من قِبل “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” بالمملكة العربية السعودية تم الكشف عن القرارات الخاصة بلائحة العمل لمواعيد الدوام وساعات العمل في رمضان، وأشارت الوزارة بأن أوقات العمل الرسمية في شهر رمضان سوف تكون 5 ساعات، وسوف تبدأ عِند الساعة “العاشرة” 10:00 صباحاً، وتنتهي الساعة “الثالثة” 03:00 عصراً.

دوام المدارس في رمضان 1444

من جانبها أيضاً أعلنت “وزارة التعليم” بالمملكة العربية السعودية عن موعد بداية الدراسة في رمضان وموعد نهاية اليوم الدراسي خلال الشهر المُبارك، وسوف نُوضح لكم دوام الدراسة تفصيلاً:

بداية الدوام الدراسي في رمضان “حائل” الساعة 10:00 صباحاً.

بداية الدوام الدراسي في رمضان “الرياض” الساعة 09:00 صباحاً.

بداية الدوام الدراسي في رمضان “المدينة – بنين” الساعة 09:45 صباحاً “بنات” الساعة 09:30 صباحاً.

دوام رمضان للقطاع الخاص 1444 السعودية

نصت لائحة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية على أن مُوظفي القطاع الخاص في الحصول على تخفيض بعدد ساعات العمل اليومية طُوال شهر رمضان المبارك، ومُدة التقليص تكون “ساعتين” يومياً، وسوف نُوضح لكم تفاصيل دوام رمضان للقطاع الخاص في السعودية:

ساعات العمل اليومية في رمضان يجب أن لا تتعدى “ست ساعات”.

المجموع الكُلي لساعات العمل الأسبوعية لمُوظفي القطاع الخاص يجب أن لا تتعدى 36 ساعة.

وتم الإشارة إلى أن آخر موعد دوام للقطاع الخاص في شهر رمضان سوف يكون يوم 28 من شهر رمضان.

دوام رمضان للقطاع العام 1444 في السعودية

من جانبها أيضاً أوضحت “وزارة الموارد البشرية” العديد من الأمور بشأن موعد بداية الدوام للقطاع العام في رمضان، وسوف نُوضحها لكم تفصيلاً عبر السطور الآتي ذكرها:

ساعات العمل اليومية في رمضان للعاملين بالقطاع العام يجب أن لا تتعدى 5 ساعات يومياً.

الدوام في شهر رمضان سوف يبدأ من تمام الساعة 10:00 صباحاً وينتهي 03:00 عصراً.

تقسيم أوقات العمل على 3 فترات طُوال شهر رمضان، وتتمثل تِلك الفترات في:

الفترة الأولى: تبدأ من 09:30 صباحاً إلى 02:30 عصراً. الفترة الثانية: تبدأ من 10:30 صباحاً إلى 03:30 عصراً. الفترة الثالثة: تبدأ من 11:30 صباحاً إلى 04:30 عصراً.

وتم الإشارة إلى أن آخر موعد دوام للقطاع العام في رمضان سوف يكون يوم 24 رمضان، والإجازات الفعلية تبدأ من يوم 25 رمضان، وتنتهي عُطلة عيد الفطر 6 شوال 1444 هـ.