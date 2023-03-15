تبدأ العاشرة صباحاً.. «عكاظ» نقلاً عن الموارد البشرية: دوام رمضان لا يتجاوز 5 ساعات

نشرت صحيفة عكاز السعودية على موقعها الرسمي، نقلاً عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بياناً يتعلق بعدد ساعات العمل في شهر رمضان المبارك 2023، حيث تم تحديد ساعات الدوام الرسمي بخمس ساعات فقط، وذلك على أن تكون بداية الدوام من العاشرة صباحاً وتكون نهايته عند الثالثة عصراً، وذلك على مدار أيام الشهر الكريم، وأكدت الموارد البشرية، أن اللائحة التنفيذية الخاصة بها، تنص على أن لا يتم تجاوز عدد ساعات العمل في رمضان عن خمس ساعات، لكن مع إعطاء الوزارات الصلاحية الكاملة بجواز إجراء التغييرات التي تتعلق بأوقات بدء العمل وانتهائها بما لا يتجاوز عن ساعتين مما ورد في اللائحة.

الموارد البشرية تؤكد على هذا الأمر قبل 27 شعبان 1444

وكانت الصلاحية التي أعطتها اللائحة التنفيذية للوزارات من أجل إعطاء المرونة لتلك الجهات لتراعي ساعات الازدحام والذروة، وكان ذلك سببا لترك تحديد بداية وانتهاء الدوام للجهات المختصة.

وأكدت الموارد البشرية في لائحتها التنفيذية، الالتزام من قبل الجهات الحكومية المختلفة التي تقوم بإجراء التعديلات التي تراها، أن تقوم بتبليغ الموظفين عن المواعيد الخاصة بساعات العمل، ومتى تبدأ؟، ومتى تنتهي؟، ويكون ذلك بوقت كافٍ لا يتعدى تاريخ السابع والعشرين من شعبان 1444 هـ.