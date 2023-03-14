“الموارد البشرية” دوام رمضان لا يتجاوز 5 ساعات.. وللجهة الحكومية حُرية في التغيير وفقًا للائحة التنفيذية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي واحدة من ضمن الوزارات الهامة في السعودية، حيث أنها الجهة المسؤولة عن تحديد مواعيد الدوام الخاصة بكافة الموظفين في مختلف القطاعات حول المملكة، وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان يتم تغيير أوقات الدوام الخاصة بالموظفين على حسب ما تُحدد الوزارة ووفقًا للوائح، فهي أعلنت مُنذ قليل عن ساعات العمل في رمضان ولكنها منحت صلاحية تغيير تلك الأوقات للوزاراء ومن في حُكمهم.

عدد ساعات العمل في رمضان

أعلنت اليوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ساعات الدوام خلال شهر رمضان لكي تكون خمسة ساعات فقط، حيث تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا على مدار أيام الشهر المُبارك، وأشارت إلى منحها للوزارء ومن في حُكمهم صلاحية القيام بإجراء تغيير في أوقات العمل وانتهائها ولكن بما لا يتعدى ذلك ساعتين فقط وفقًا لما جاء في الائحة التنفيذية.

طرق التواصل مع وزارة الموارد البشرية

يُمكنك التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الطرق التالية وهي: